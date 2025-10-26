BYD K-Car EV dành cho Nhật Bản: Đánh giá nhanh Kei car điện cho Nhật, ra mắt Tokyo Motor Show 2025. Pin 20 kWh, tầm 180 km, sạc nhanh DC 100 kW, cửa trượt; giá dự kiến từ 17.000 USD, bán 2026.

BYD chuẩn bị bước vào phân khúc kei car đặc thù của Nhật Bản với mẫu K-Car EV phát triển riêng cho thị trường này, dự kiến ra mắt tại Tokyo Motor Show 2025 và bán ra trong năm 2026. Theo thông tin hé lộ, xe dùng pin 20 kWh cho quãng di chuyển khoảng 180 km và hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW. Giá khởi điểm dự kiến từ 17.000 USD (theo Carscoops), thấp hơn các đối thủ nội địa.

Đây là lần đầu BYD tham gia sân chơi kei car – một phân khúc lâu nay do các sản phẩm Nhật Bản thống trị, như Nissan Sakura và Mitsubishi eK X EV. Sự xuất hiện của mẫu xe này được xem là phép thử với người dùng Nhật đối với xe sản xuất tại Trung Quốc, trong bối cảnh BYD mới bán được vài nghìn xe ở thị trường này.

Mẫu K-Car điện của BYD lộ diện. Ảnh: BYD

Thiết kế vuông vức, cửa trượt ưu tiên thực dụng

Từ các hình ảnh rò rỉ, BYD K-Car EV đi theo phong cách hình khối, đường nét vuông vức – ngôn ngữ thường thấy trên xe đô thị cỡ nhỏ nhằm tối ưu không gian và khả năng quan sát. Cửa trượt xuất hiện ở thân xe, tăng tính tiện dụng khi đỗ trong bãi chật hẹp hoặc lề phố đông đúc.

Cột A kép được bố trí để cải thiện tầm nhìn, giúp người lái dễ quan sát góc chữ A – điểm mù phổ biến khi chạy phố. Mục tiêu tổng thể của thiết kế tập trung vào sự thực dụng và thân thiện người dùng, phù hợp điều kiện di chuyển nội đô.

Khoang lái tối giản, tập trung vào thao tác nhanh

Khoang nội thất sử dụng cụm đồng hồ đặt nổi, tách biệt khỏi táp-lô, cho phép người lái đọc nhanh thông tin thiết yếu. Màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn hơn (chưa công bố kích thước) hứa hẹn rút gọn thao tác cơ bản cho giải trí và kết nối.

Cách bố trí này hướng đến sự đơn giản, hạn chế phân tán chú ý khi chạy phố. Cột A kép cũng góp phần mở rộng tầm nhìn ra trước, hỗ trợ người lái trong bối cảnh giao thông đô thị dày đặc.

Pin 20 kWh, sạc nhanh DC 100 kW cho nhu cầu đi phố

Theo truyền thông Trung Quốc, K-Car EV dùng pin 20 kWh với phạm vi hoạt động khoảng 180 km, phù hợp các quãng di chuyển hàng ngày trong đô thị. Điểm đáng chú ý là hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, đặc biệt hữu ích khi cần bổ sung nhanh trong ngày.

Dung lượng pin gọn và tầm hoạt động ở mức đủ dùng cho phố cho thấy BYD ưu tiên tối ưu chi phí sở hữu, trọng lượng và hiệu quả sử dụng năng lượng thay vì chạy đường dài. Thông số hiệu năng chi tiết khác chưa được công bố.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái: chờ công bố

Các tính năng an toàn chủ động và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) chưa được BYD công bố cho mẫu xe này. Hiện mới có thông tin về cột A kép hỗ trợ tầm nhìn phía trước – một yếu tố tích cực cho tình huống giao thông đô thị. Các đánh giá an toàn độc lập như NCAP sẽ cần chờ khi xe ra mắt chính thức.

Giá và định vị: chiến lược cạnh tranh giá trong phân khúc kei car

Theo Carscoops, giá dự kiến từ 17.000 USD đặt K-Car EV vào nhóm dễ tiếp cận, rẻ hơn đối thủ Nhật Bản. Đây là một hướng tiếp cận hợp lý để thâm nhập phân khúc vốn do xe nội địa thống trị. Sự xuất hiện của K-Car EV đồng thời phản ánh tham vọng mở rộng toàn cầu của BYD.

Tại Nhật, BYD đã bán được vài nghìn xe; do đó, một mẫu kei car thiết kế riêng cho thị trường này có thể là bước đi then chốt nhằm mở rộng tập khách hàng. Mức giá, trang bị phù hợp đô thị và năng lực sạc nhanh sẽ là các yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức hút của xe khi bán ra từ năm 2026.

Mẫu K-Car EV của BYD bị bắt gặp khi thử nghiệm trên đường ở Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Bảng tóm tắt thông số đã công bố

Hạng mục Thông tin Kiểu xe Kei car điện phát triển cho thị trường Nhật Bản Thời điểm ra mắt Tokyo Motor Show 2025 Thời điểm bán Năm 2026 (Nhật Bản) Pin 20 kWh Phạm vi hoạt động Khoảng 180 km Sạc nhanh DC 100 kW Thiết kế Đường nét vuông vức, cửa trượt, cột A kép Nội thất Cụm đồng hồ đặt nổi, màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn Giá dự kiến Từ 17.000 USD (theo Carscoops)

Kết luận: lợi thế thực dụng, giá cạnh tranh; cần thêm dữ liệu kỹ thuật

BYD K-Car EV hướng vào nhu cầu đi phố hằng ngày với thiết kế thực dụng, cửa trượt và tầm nhìn được cải thiện nhờ cột A kép. Pin 20 kWh và sạc nhanh DC 100 kW là điểm cộng cho tính linh hoạt sử dụng.

Mức giá dự kiến cạnh tranh có thể giúp BYD tạo chỗ đứng trong phân khúc kei car do thương hiệu Nhật thống trị. Tuy vậy, xe vẫn thiếu nhiều thông số quan trọng (hiệu năng, trang bị an toàn, tiện nghi chi tiết), và phản ứng của người dùng Nhật với xe sản xuất tại Trung Quốc vẫn là ẩn số cho đến khi xe chính thức mở bán.

Ưu điểm

Thiết kế vuông vức, cửa trượt phù hợp bối cảnh đô thị chật hẹp.

Cột A kép hỗ trợ tầm nhìn phía trước.

Pin 20 kWh, sạc nhanh DC 100 kW; linh hoạt cho nhu cầu đi phố.

Giá dự kiến từ 17.000 USD, cạnh tranh trong phân khúc.

Hạn chế