BYD Racco: Kei-car điện 20 kWh cho Nhật Bản, khoảng 180 km BYD ghi nhận lợi nhuận quý III giảm 32,6% xuống 7,8 tỷ nhân dân tệ và doanh thu giảm 3,1% còn 195 tỷ nhân dân tệ. Hãng kỳ vọng xuất khẩu, mang kei-car điện Racco ra mắt tại Japan Mobility Show với pin Blade 20 kWh, phạm vi khoảng 180 km.

BYD báo cáo lợi nhuận quý III giảm 32,6% so với cùng kỳ, đạt 7,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ USD), trong khi doanh thu giảm 3,1% còn 195 tỷ nhân dân tệ (27,5 tỷ USD) – lần đầu đi xuống trong hơn 5 năm. Trước cạnh tranh gay gắt ở thị trường nội địa, hãng đẩy mạnh xuất khẩu và dự kiến ra mắt kei-car thuần điện BYD Racco tại Japan Mobility Show, sử dụng pin Blade 20 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc.

Lợi nhuận ròng quý III: 7,8 tỷ nhân dân tệ, giảm 32,6%

Doanh thu quý III: 195 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,1%

Thị phần xe điện tại Trung Quốc: từ 18% xuống 14% (so với tháng 9 năm trước)

Mục tiêu doanh số 2025 điều chỉnh: 4,6 triệu xe (giảm 16% so với kế hoạch ban đầu)

xe dien, ev, phev, byd, trung quoc, nhat ban, japan mobility show, doanh thu, loi nhuan anh 1

BYD Racco trong bức tranh xoay trục xuất khẩu

BYD cho biết sẽ dựa nhiều hơn vào xuất khẩu để bù đắp áp lực trong nước, với châu Âu là khu vực tăng trưởng nhanh. Tại Nhật Bản, hãng dự kiến giới thiệu BYD Racco – kei-car thuần điện – như một bước mở rộng hiện diện sản phẩm.

Theo thông tin được công bố, BYD Racco sử dụng một động cơ điện đặt cầu trước và pin Blade dung lượng 20 kWh. Phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc. Cấu hình này là trọng tâm của mẫu xe hướng đến thị trường Nhật Bản.

xe dien, ev, phev, byd, trung quoc, nhat ban, japan mobility show, doanh thu, loi nhuan anh 2

Cấu hình kỹ thuật trọng tâm của BYD Racco

Hạng mục Thông tin Phân khúc Kei-car thuần điện Hệ truyền động 1 động cơ điện, dẫn động cầu trước Pin Blade 20 kWh Phạm vi hoạt động Khoảng 180 km/lần sạc

Áp lực trong nước: thị phần giảm, doanh thu lần đầu đi xuống sau hơn 5 năm

Kết quả kinh doanh quý III phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn tại Trung Quốc, đặc biệt từ các đối thủ như Geely và Leapmotor. Thị phần xe điện của BYD tại Trung Quốc giảm từ 18% (tháng 9 năm ngoái) xuống 14% cùng kỳ năm nay. Đây là quý thứ hai liên tiếp lợi nhuận giảm và là mức giảm sâu nhất trong hơn 4 năm.

BYD cho biết doanh số tại thị trường nội địa đã suy yếu bất chấp các chương trình điều chỉnh giá, trong đó có đợt giảm giá gần đây áp dụng cho một số mẫu như Qin Plus. Doanh số quý vừa qua giảm lần đầu kể từ năm 2020, kéo theo xu hướng giảm sản lượng tại các nhà máy quy mô lớn của hãng.

xe dien, ev, phev, byd, trung quoc, nhat ban, japan mobility show, doanh thu, loi nhuan anh 3

Điều chỉnh mục tiêu 2025 và kỳ vọng xuất khẩu

BYD đã hạ mục tiêu doanh số năm 2025 xuống 4,6 triệu xe, tương đương giảm 16% so với kế hoạch ban đầu. Song song, hãng kỳ vọng doanh số các dòng BEV và PHEV xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi trong năm 2025, trong đó châu Âu được nêu là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh.

Việc đưa BYD Racco ra mắt tại Japan Mobility Show là một phần của kế hoạch mở rộng tại Nhật Bản. Đây được xem là bước đi nối tiếp quá trình tăng hiện diện sản phẩm của BYD ở các thị trường ngoài Trung Quốc.

Kết luận nhanh

BYD đang chuyển trọng tâm sang xuất khẩu trong bối cảnh lợi nhuận và doanh thu suy giảm do cạnh tranh nội địa. BYD Racco – kei-car điện với cấu hình một motor cầu trước, pin Blade 20 kWh và phạm vi khoảng 180 km/lần sạc – là mẫu xe được hãng dự kiến giới thiệu tại Japan Mobility Show nhằm củng cố hiện diện tại Nhật Bản. Tác động của mẫu xe này đến mục tiêu tăng trưởng 2025 phụ thuộc vào đà phục hồi nhu cầu ở các thị trường ngoài Trung Quốc.