BYD T35 tại Tokyo 2025: xe tải điện 62 kWh, V2L 10 kW Xe tải điện hạng nhẹ cho thị trường Nhật với hai kiểu thân xe thùng kín nhôm và thùng phẳng, pin LFP 62 kWh, động cơ sau 150 kW/340 Nm, tầm hoạt động WLTC 250 km, giá dự kiến 8 triệu yên.

BYD ra mắt T35 (còn gọi T-Sango/Racco) tại triển lãm ô tô Tokyo 2025, định vị là xe tải điện hạng nhẹ phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản. Mẫu xe có hai cấu hình thân xe gồm thùng kín bằng nhôm và thùng phẳng, có thể điều khiển với bằng lái xe thông thường. Hãng dự kiến mở bán vào mùa xuân năm sau với giá khoảng 8 triệu yên.

1761806039675.png

Tải nhẹ thuần điện, tối ưu cho bài toán chở hàng đô thị

Việc BYD phát triển T35 dành riêng cho Nhật cho thấy trọng tâm là vận chuyển nội đô: thân xe nhỏ gọn, đa cấu hình thùng, dễ tiếp cận với người dùng nhờ yêu cầu bằng lái phổ thông. Nhà sản xuất nhấn mạnh tính linh hoạt: mẫu thùng kín bằng nhôm phù hợp logistics cần bảo quản hàng, trong khi thùng phẳng hỗ trợ chở vật liệu hoặc hoán cải theo nhu cầu.

Những điểm này cho phép T35 phục vụ cả mục đích thương mại lẫn các hoạt động giải trí, du lịch – hướng tiếp cận đang phổ biến khi xe điện vừa là phương tiện di chuyển, vừa là nguồn điện di động.

Cabin kiểu xe du lịch, tập trung tiện nghi sử dụng hằng ngày

T35 được trang bị các tiện nghi thường thấy trên xe du lịch của BYD: màn hình trung tâm 12,8 inch, cụm đồng hồ LCD, ghế tích hợp thông gió và sưởi, sạc điện thoại không dây ở bệ trung tâm. Với nhóm người dùng làm việc nhiều giờ trên xe, các trang bị này giúp giảm mệt mỏi, nâng trải nghiệm sử dụng mà không đánh đổi tính thực dụng.

Hỗ trợ lái và quản lý lực kéo/tiêu thụ năng lượng

Gói ADAS trên T35 bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và cảnh báo lệch làn (LDW). Những tính năng này hỗ trợ người lái trong điều kiện giao thông dày đặc, đặc trưng tại các đô thị Nhật.

Bên cạnh đó, xe có hệ thống nhận diện và tối ưu điều kiện mặt đường để quản lý phân bổ năng lượng và lực kéo. Ở điều kiện chạy đường bằng khi không tải, hệ thống điều khiển công suất theo hướng mượt mà để tránh tăng tốc đột ngột, giúp tiết kiệm năng lượng. Khi leo dốc với tải nặng, hệ thống ưu tiên tăng lực kéo để đảm bảo hiệu suất di chuyển. Cách tiếp cận này cho thấy nhà sản xuất tập trung giải quyết các kịch bản sử dụng điển hình của xe tải nhẹ.

Pin LFP 62 kWh, động cơ sau 150 kW và tầm WLTC 250 km

T35 dùng pin lithium iron phosphate dung lượng 62 kWh, cho phạm vi hoạt động 250 km theo chuẩn WLTC. Cấu hình động cơ đặt phía sau đạt công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn 340 Nm, vừa đáp ứng nhu cầu tải chở, vừa giữ được khả năng phản hồi tức thời đặc trưng của hệ truyền động điện.

V2L 10 kW và ứng dụng thực tế

Điểm nhấn khác là chức năng cấp điện ra ngoài V2L với công suất tối đa 10 kW. BYD trình diễn một phòng xông hơi di động tại sự kiện: lò xông và máy nước nóng được cấp nguồn trực tiếp từ pin của T35. Trình diễn này minh họa cho các kịch bản điện lưới tại chỗ, như cắm trại, sự kiện ngoài trời hay dịch vụ lưu động – những trường hợp mà một xe tải điện có thể kiêm vai trò “máy phát điện” di động.

Giá bán, thời điểm ra mắt và đối tượng người dùng

BYD cho biết T35 sẽ bán ra tại Nhật vào mùa xuân năm sau, với giá dự kiến khoảng 8 triệu yên. Điểm đáng chú ý là xe có thể được điều khiển bởi người sở hữu bằng lái xe thông thường, qua đó mở rộng đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các cá nhân kinh doanh dịch vụ.

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Thông tin Tên mẫu BYD T35 (T-Sango/Racco) Thân xe Thùng kín bằng nhôm; thùng phẳng Thị trường Nhật Bản Pin Lithium iron phosphate (LFP) 62 kWh Tầm hoạt động 250 km (WLTC) Động cơ Đặt sau Công suất cực đại 150 kW Mô-men xoắn cực đại 340 Nm V2L Tối đa 10 kW Hỗ trợ lái FCW, ACC, LDW Yêu cầu bằng lái Bằng lái xe thông thường Thời điểm bán Mùa xuân năm sau (theo BYD) Giá dự kiến Khoảng 8 triệu yên

Kết luận

BYD T35 tập trung giải quyết đúng các bài toán cốt lõi của xe tải nhẹ điện cho đô thị Nhật: linh hoạt cấu hình thùng, cabin tiện nghi để sử dụng dài giờ, ADAS cơ bản và hệ thống quản lý lực kéo/tiêu thụ theo kịch bản tải. Gói pin LFP 62 kWh, động cơ sau 150 kW cùng V2L 10 kW tạo thêm giá trị sử dụng ngoài vận chuyển thuần túy. Nếu đúng lộ trình mở bán và mức giá dự kiến, T35 có cơ sở trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhu cầu logistics và dịch vụ di động tại Nhật.