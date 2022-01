Cá chép dồi dào, trái cây tăng giá nhẹ dịp Tết ông Táo

Cá chép là vật phẩm không thể thiếu trong lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Ảnh: Thanh Phúc

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, người dân thường chuẩn bị các vật phẩm, gồm cá chép sống, mũ hài, hoa tươi... cùng mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Táo về chầu trời. Sáng 23 tháng Chạp, tại các chợ dân sinh, lượng người mua sắm đông đúc hơn ngày thường.

Tại khu vực bán cá tươi, các quầy, ốt kinh doanh hoa quả, hàng mã khá sôi động. Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng này ở mức trung bình, không có nhiều biến động. Chị Nguyễn Thị Vinh, một tiểu thương kinh doanh cá tươi ở chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) cho biết: “Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, chúng tôi đã nhập một lượng cá chép vàng, cá chép đỏ về bán phục vụ người dân mua cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, phải đến sáng nay (23 tháng Chạp) mới có nhiều người hỏi mua. Số cá bán ra kém xa so với năm ngoái”.

Giá cá tăng nhẹ song sức mua lại giảm mạnh so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, giá cá chép vàng loại to có giá 30.000-35.000 đồng/con, cá chép vàng loại nhỏ có giá 15.000 đồng – 20.000 đồng/kg, tăng khoảng 5-10.000 đồng/con. Theo các tiểu thương, nếu như mọi năm, người dân mua cá chép phóng sinh từ 5-7 con, có nhiều người mua cả mấy kg để phóng sinh nhưng năm nay, hầu hết chỉ mua 3 con, có nhiều người chuyển sang mua cá chép hàng mã; cúng cá chép bằng thạch… một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân không muốn tụ tập đông người ở chỗ phóng sinh, một phần do người dân thay đổi thói quen mua sắm.

Bên cạnh cá chép vàng, chép đỏ thì các loại cá chép thường, cá rô, cá quả... cũng được nhiều người mua để phóng sinh.

Các loại vàng mã giá cả ổn định, mẫu mã phong phú, đa dạng. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ghi nhận, năm nay, giá cả các đồ hàng mã không có nhiều biến động so với các năm cũng như ngày thường. Giá các loại hoa tươi tăng nhẹ. Cụ thể, hoa cúc có giá 8.000 đồng/bông, tùy loại; hoa hồng giá 6.000 đồng/bông, hoa lay ơn 120.000 đồng/chục.

Các loại trái cây tăng 10-20%, cụ thể, xoài Cát Chu có giá 60.000-70.000 đồng/kg, chuối ngự Đại Hoàng 49.000 đồng/nải, cam Canh có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ giá 30.000-50.000 đồng/kg, bưởi phật thủ từ 35.000 đồng đến trên 100.000 đồng mỗi quả tùy loại… Riêng trầu cau có giá tăng gần gấp đôi so với ngày thường (20.000 đồng – 25.000 đồng/đĩa).

Trái cây giá tăng nhẹ, sức mua không có đột biến. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài đồ vàng mã, cá chép thì mâm cỗ cúng Tết ông Công, ông Táo cũng được nhiều gia đình coi trọng. Giá cả, thực phẩm gần Tết nên có tăng nhẹ. Giá gà sống tại các chợ dân sinh hiện ở mức 130.000 – 140.000 đồng/kg, trong khi đó, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 110.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với những ngày trước đó; Giá thịt lợn ở mức 120.000–130.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức 220.000 – 270.000 đồng/kg tùy loại; bánh chưng có giá từ 45.000 đồng -55.000 đồng/chiếc; bánh trôi có giá 30.000-50.000 đồng/set (15 bánh)…

Các loại thực phẩm dọn cỗ cúng ông Công, ông Táo giá cả nhích nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Do Tết ông Công, ông Táo trùng vào ngày làm việc, cộng với đó dịch bệnh diễn biến phức tạp nên rất nhiều người lựa chọn đặt mâm cỗ làm sẵn; com-bo cúng ông Táo giao tận nhà nên dịp này, các chợ dân sinh không sôi động như các năm trước, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn.