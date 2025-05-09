Thứ Sáu, 5/9/2025
'Cả năm được Rằm tháng Bảy': Chợ quê xứ Nghệ nhộn nhịp như Tết

Huy Thư 05/09/2025 13:03

"Cả năm được Rằm tháng Bảy/Cả thảy được Rằm tháng Giêng", chợ quê ở nhiều vùng nông thôn của Nghệ An chuẩn bị đón Rằm cũng đông vui nhộn nhịp như chợ Tết.

bna_1.jpg
Từ ngày 13 tháng 7 âm lịch, không khí chợ quê chuẩn bị đón Rằm tháng Bảy đã trở nên nhộn nhịp, càng gần Rằm càng đông vui. Người dân đi chợ chen nhau kín cả các lối vào. Trong ảnh: Đường vào chợ Cồn, xã Xuân Dương (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cũ). Ảnh: Huy Thư
bna_2...jpg
Chợ quê vào Rằm "đông hàng rạng khách", dưới những mái đình khang trang hay giữa những dãy lều dựng tạm, người dân mua bán, trao đổi hàng hóa tấp nập. Ảnh: Huy Thư
bna_3..jpg
Hàng hoa quả bày bán phong phú các loại trái cây phục vụ việc cúng Rằm. Người dân thoải mái lựa chọn những loại trái cây ưa thích để bày biện lên bàn thờ của gia đình, dòng họ... Ảnh: Huy Thư
bna_4-5ef85398ca6106577c8210c479e89385.jpg
Dường như chuối được bán nhiều nhất. Chợ quê vào Rằm chợ nào cũng bày bán rất nhiều chuối nải, đủ loại chuối xanh, chuối chín. Nhiều hộ dân trồng chuối cũng chỉ mong chuối chín kịp vào dịp Rằm hay dịp Tết. Ảnh: Huy Thư
bna_5.jpg
Giá chuối trước Rằm tháng Bảy năm nay ở chợ quê không đắt như những năm trước. Mỗi nải chuối tiến vua, chuối ngự đẹp có giá khoảng 30 - 40 nghìn đồng. Ảnh: Huy Thư
bna_6.jpg
Đồ mã là thứ quan trọng trong lễ vật cúng Rằm do vậy người đi chợ Rằm thường ưu tiên mua đồ mã sớm. Các cụ già bán hàng mã được nhiều người chọn mua bởi khách mua hàng sẽ được các cụ hướng dẫn tỉ mỉ về cách mua, đốt đồ mã ngày Rằm. Ảnh: Huy Thư
bna_7.jpg
Các cụ bà còn là những người bán trầu cau đắt khách. Cau quả năm nay ở chợ quê có giá từ 3 -5 nghìn đồng/quả. Người đi chợ thường chọn mua những quả cau xanh, to, non, mềm, thích hợp làm lễ cúng. Ảnh: Huy Thư
bna_8.jpg
Chợ quê ngày Rằm còn bán nhiều thứ hoa quả đặc sản, đặc trưng của từng miền quê như hồng, trám... Người dân nhiều xã miền núi xứ Nghệ thường quan niệm trên mâm cỗ ngày Rằm phải có đĩa trám nên nhiều người đi chợ chọn mua trám cúng Rằm. Trám đen chợ Rằm có giá từ 80 - 100 nghìn đồng/kg. Ảnh: Huy Thư
bna_10.jpg
Các bà các mẹ đi chợ Rằm không chỉ để mua sắm lễ vật, thực phẩm cúng Rằm, mà còn để giao lưu chuyện trò, hỏi thăm sức khỏe, kể chuyện Rằm xưa với bao hoài niệm thân thương. Ảnh: Huy Thư
bna_9.jpg
Tùy thuộc vào từng địa phương mà chợ quê họp hàng ngày hoặc chỉ họp cách nhật theo quy định. Người dân đi chợ quê phấn khởi khi mua sắm được nhiều hàng sạch, tươi, ngon, để cúng Rằm như hoa quả, chè xanh, gà... Ảnh: Huy Thư
bna_11.jpg
Chợ quê đón Rằm tháng Bảy ở các vùng quê xứ Nghệ đông vui, nhộn nhịp như chợ ngày Tết. Những phiên chợ quê phản ánh rõ nhất không khí chuẩn bị đón Rằm ở nông thôn. Ảnh: Huy Thư
Nhộn nhịp chợ quê. Clip: Huy Thư

