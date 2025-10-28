Kinh tế Cả nước có 99,8% tàu cá đăng ký, cập nhật vào dữ liệu nghề cá quốc gia Chiều 28/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần cuối tháng 10.

Chủ trì từ điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà- Trưởng Ban chỉ đạo IUU Quốc gia. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành và điểm cầu 22 tỉnh, thành ven biển có tàu cá.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở ngành, chi cục, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo IUU tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình chấp hành các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp tuần trước. Theo đó, các bộ, ngành đã và đang triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Cụ thể, Bộ Quốc phòng hoàn thành 3/9 nhiệm vụ và đang triển khai 6 nhiệm vụ; Bộ Công an đã hoàn thành 6/11 nhiệm vụ và đang triển khai 5 nhiệm vụ; riêng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 13/24 nhiệm vụ, 11 nhiệm vụ đang triển khai; các bộ còn lại thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về phía các địa phương đang triển khai 18/18 nhiệm vụ.

Đại diện Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng dự sự kiện từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Đến ngày 27/10, cả nước còn 80.273 tàu cá, trong đó 80.132 tàu đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, chiếm 99,8%, giảm 466 tàu so với tuần trước. Bên cạnh đó, cả nước đã cấp phép được 77.017/80.132 tàu (đạt 96,11%); có thêm 500 tàu xoá đăng ký. Trong tuần, các trạm biên phòng cảng làm thủ tục cho tàu cá xuất, nhập bến cho 12.589 tàu/16.876 lượt tàu và chưa ghi nhận thêm tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; xử phạt thêm 1 trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài, khởi tố mới 9 vụ/10 bị can vi phạm.

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, địa phương ven biển có tàu cá cũng báo cáo kết quả xử lý 1 số vụ việc; những vướng mắc nảy sinh trong quá trình xử phạt, truy tố chủ tàu cá vi phạm; số liệu tàu cá và vụ việc xử lý còn vênh giữa các bộ ngành; cơ sở pháp lý để các địa phương lập hồ sơ xử lý cho vững chắc…

Lực lượng Cảnh sát biển vùng 1 phối hợp với các địa phương ven biển kiểm tra, hướng dẫn giấy phép tàu cá đánh bắt khi về neo tại Cảng. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Nghệ An, trên cơ sở nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia giao, tỉnh đã hoàn thành 9/19 nhiệm vụ và đang triển khai 10 nhiệm vụ còn lại. Cụ thể, cùng với bố trí đủ nguồn lực để quyết liệt triển khai chống khai thác IUU, tỉnh hoàn thành 100% công tác phân loại, đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp và gia hạn giấy phép cho 100% tàu cá đủ điều kiện; 100% tàu cá đủ điều kiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá; lập danh sách 18 tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác để theo dõi, giám sát; hoàn thành nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng; đảm bảo 100% tàu cá đăng ký được viết biển số, đánh dấu tàu cá; toàn bộ tàu có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác, cập cảng trên eCDT tại cảng.

Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 1 và các địa phương tuyên truyền cho ngư dân tàu cá. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ tinh thần cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU hàng tuần nên chỉ báo cáo, điểm lại những việc làm được và các tồn tại, vướng mắc để tháo gỡ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả mà các bộ ngành và địa phương đạt được thời gian quan; đồng thời cũng nhấn mạnh đây là đợt ra quân cao điểm, chuẩn bị để đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sắp xếp sang Việt Nam kiểm tra nên phải tập trung, quyết liệt hơn theo phương châm "rõ người rõ việc và rõ kết quả".

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát các quy định pháp lý trên cơ sở kết quả tích cực cần chuyển hoá để biến thành các bài tuyên truyền và truyền thông về sự vào cuộc của Việt Nam để người dân và bạn bè quốc tế được biết. Đề nghị các bộ ngành và địa phương thống nhất dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, biểu mẫu báo cáo trước khi gửi EC vào 30/10 tới. Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương ban hành quy chuẩn kỹ thuật cảng cá để có lộ trình đầu tư nâng cấp; tiếp tục bám đầu việc, nhiệm vụ được Thủ tướng phân công, quyết liệt ra quân, thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.