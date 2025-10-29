Xã hội Ca sĩ An Duyên: “Dù đi đâu cũng muốn về với xứ Nghệ quê mình” Sinh ra ở mảnh đất Anh Sơn, Nghệ An, từ nhỏ An Duyên (tên khai sinh là Võ Thị Duyên) đã ấp ủ ước mơ được làm ca sĩ. Tuy vậy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tưởng như đã có lúc cô gái trẻ phải gác lại niềm đam mê của mình. Nhưng có lẽ, chính nhờ những khát khao vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí, An Duyên từng bước hiện thực hóa mong ước được hát, được đứng trên sân khấu.

Tuy đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng An Duyên đã góp mặt trong nhiều album, MV âm nhạc, thu hút sự chú ý lắng nghe của đông đảo công chúng, có thể kể đến như “Về thôi xứ Nghệ quê ơi”, “Tình ta Hà Tĩnh”, “Còn gì đâu hỡi người”…

P.V: An Duyên thân mến, có lẽ MV “Mai em về Hà Tĩnh”, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn là sản phẩm âm nhạc “trình làng” đầu tiên của bạn?

Ca sĩ An Duyên: Ca khúc “Mai em về Hà Tĩnh” đã nổi tiếng từ lâu và riêng với An Duyên có một ấn tượng khá sâu đậm, nói về tình yêu đôi lứa ở hai bên dòng sông Lam, sông La. Tôi nhớ nhất câu “Bao cay đắng ngọt bùi khi đào sông đắp đập/Khi xẻ núi đắp đường, mồ hôi hòa máu thắm… Mai em về Hà Tĩnh, anh ở lại Nghệ An/Dòng Lam và dòng La chung một tiếng đàn”, qua đó, cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc của người dân quê mình nhưng luôn kiên cường vượt qua hoàn cảnh.

Mặc dù đã có nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát này nhưng tôi vẫn muốn được thử sức. An Duyên muốn hát ca khúc này bằng sự tự nhiên, tươi trẻ. Bài hát đã được phối khí theo phong cách trẻ trung hơn để những người lớn tuổi hay các bạn trẻ đều có thể nghe được. May mắn là ca khúc này đã nhận được sự yêu thương của người nghe.

Ca sĩ An Duyên. Ảnh: NVCC

P.V: MV tiếp theo An Duyên hát về xứ Nghệ quê mình là gì?

Ca sĩ An Duyên: Khi làm MV “Mai em về Hà Tĩnh” tôi có cơ duyên được gặp nhạc sĩ, ca sĩ Phan Anh Vũ, cũng là một người con xứ Nghệ (con trai nhạc sĩ Phan Thanh Chương). Nhạc sĩ đã có nhiều ca khúc về quê hương, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, ca từ giản dị, gần gũi. Hai anh em đã kết hợp cùng nhau làm một số MV, đầu tiên là ca khúc “Về thôi xứ Nghệ quê ơi” do nhạc sĩ Phan Anh Vũ sáng tác. Qua những bài hát ấy, tôi muốn gửi gắm tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mới đây nhất là MV “Còn gì đâu hỡi người” gửi đến người dân miền Trung sau trận bão, như một lời chia sẻ với quê hương những khó khăn bởi thiên tai, lũ lụt.

P.V: Những ca khúc mà An Duyên thể hiện trong trẻo nhưng sâu thẳm, có gì đó thổn thức khi nhớ về xứ Nghệ?

Ca sĩ An Duyên: Tuổi thơ của An Duyên gắn liền với những năm tháng khó khăn, vất vả của bố mẹ và cả gia đình, cũng như những người dân quê mình. Bố mẹ tôi có 4 người con và đều làm nông nghiệp. Tôi nhớ mãi hình ảnh ngôi nhà tranh vách đất cũ của gia đình, bốn bề không có gì cả. Thuở còn nhỏ tôi thường theo mẹ ra đồng tỉa lạc, ngô, trồng sắn, trồng khoai… Nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ, của bà con, tôi càng cảm thấy yêu quê hương mình hơn.

Nơi tôi lớn lên là huyện Anh Sơn (cũ) - một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, khí hậu khá khắc nghiệt và mọi người cũng phải làm việc rất vất vả mới có cái ăn, cái mặc. Trong sự hợp tác với nhạc sĩ, ca sĩ Phan Anh Vũ với những ca khúc về quê hương, đất nước như “Khúc ca ba miền”, “Nỗi lòng người Hà Tĩnh”, “Về thôi xứ Nghệ quê ơi”, An Duyên thích nhất bài hát “Về thôi xứ Nghệ quê ơi”. Tôi muốn nói lên nỗi lòng của mình, có một phần tuổi thơ trong đó, đồng thời cũng muốn gửi gắm tình cảm của mình với những người con xa quê, cho dù đi đâu về đâu cũng muốn về xứ Nghệ quê mình.

Khi hát những ca khúc về xứ Nghệ, An Duyên cảm thấy như hát lên nỗi lòng mình, có một phần tuổi thơ trong đó. Ảnh: NVCC

P.V: Yêu ca hát từ nhỏ và ước mơ được đứng trên sân khấu, An Duyên đã hiện thực hóa điều đó như thế nào?

Ca sĩ An Duyên: Sau khi học xong phổ thông, mặc dù muốn theo nghệ thuật nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã tạm gác lại mong ước đó. An Duyên vào Vũng Tàu, làm việc cho một công ty truyền thông trên mạng xã hội và có một thời gian được thể hiện các ca khúc về quê hương trên nền tảng số. An Duyên nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả, các anh chị đồng hương. Nhờ đó mà tôi đã có một phần kinh phí để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được đi học.

Cũng rất vô tình, trong thời gian làm việc trên TikTok, tôi được biết thầy Hà Thế Dũng. Sau hơn 1 năm làm việc ở công ty tại Vũng Tàu, tôi đã xuống Thành phố Hồ Chí Minh tìm thầy Dũng học nhạc, được thầy định hướng. Khi tôi quyết định ra Hà Nội theo học nghệ thuật, chính thầy Hà Thế Dũng đã giới thiệu cô Đinh Trang giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi.

Đã có lúc An Duyên nghĩ rằng, cánh cổng trường âm nhạc thực sự to lớn và khó có thể bước chân vào nhưng nếu mình không thử thì có lẽ, suốt cuộc đời này sẽ hối tiếc. Nghĩ lại lúc ấy, An Duyên quyết tâm lắm, còn nghĩ rằng, nếu không thi được thì năm sau mình sẽ thi tiếp. May mắn là lần thi đầu tiên vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, An Duyên đã đạt mong muốn được thử sức, được học tập bài bản về âm nhạc.

An Duyên đang trong quá trình rèn luyện để ấp ủ ước mơ chinh phục những cuộc thi âm nhạc tiếp theo. Ảnh: NVCC

P.V: Chắc hẳn bố mẹ và gia đình rất ủng hộ An Duyên trên con đường âm nhạc?

Ca sĩ An Duyên: Khi biết tin mình đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, tôi đã khóc. Tôi nhắn tin cho cô Đinh Trang, gọi điện về cho gia đình. Trước đó, tôi đã từng nói với bố mẹ rằng: “Con chỉ mong được gia đình ủng hộ để theo đuổi đam mê của mình”. Bố mẹ rất thương con và lúc ấy cha tôi đã nói: "Mi đã quyết tâm rứa thì dù có phải bán keo cũng sẽ cho mi đi học”. Tôi vẫn luôn tin rằng, sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Và con đường mình đi thực sự may mắn khi có nhiều người giúp đỡ. An Duyên tin rằng, nếu mình cố gắng từng ngày, cộng với sự quyết tâm, nỗ lực thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Tôi cũng thử sức mình trong hai cuộc thi “Sao Mai xứ Nghệ”, được vào vòng chung khảo và cuộc thi Tiếng hát Hà Nội được vào vòng bán kết. Tôi đã được học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho mình qua hai cuộc thi ấy, sẽ là hành trang cho mình trong tương lai. Hiện tại bây giờ, tôi đã trong quá trình rèn luyện để ấp ủ ước mơ chinh phục những cuộc thi âm nhạc tiếp theo.

P.V: Cảm ơn An Duyên! Chúc bạn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công ở con đường phía trước.