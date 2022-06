Ca sĩ Bằng Kiều tiết lộ có con trai thứ tư ở Việt Nam gần 1 tuổi

(Baonghean.vn) - Nằm ở độ cao gần 600m so với mực nước biển, bản Phá Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) là địa bàn sinh sống của 122 hộ đồng bào người Mông. Nơi đây từng được xem là “lõi nghèo” của mảnh đất rẻo cao Tương Dương, nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó và mạnh dạn thay đổi trong tư duy làm ăn, mảnh đất này đã từng ngày hồi sinh để mang trên mình diện mạo mới. Đó là diện mạo của sự ấm no và sục sôi ý chí thoát nghèo.

(Baonghean.vn) - Việc nhận đỡ đầu hai trẻ em mồ côi do Ban nữ công, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.