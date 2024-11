Giải trí Ca sĩ gốc Hàn Han Sara: 'Tôi muốn được gọi là nghệ sĩ đến từ Việt Nam' Han Sara là một trong số những nữ ca sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công và gây được chú ý tại showbiz Việt.

Han Sara là một giọng ca gốc Hàn, nổi tiếng từ sau chương trình Giọng hát Việt 2017. Nữ ca sĩ có thời gian dài im hơi lặng tiếng sau khi rời công ty quản lý của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Sau khoảng thời gian loay hoay tìm hướng đi, Han Sara thông báo trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty giải trí +84 Entertainment. Đây là một bước ngoặt cho sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Hàn sau một thời gian im ắng.

Nữ ca sĩ Han Sara.

Là ca sĩ mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng lại trở thành nghệ sĩ độc quyền của một công ty giải trí tại Việt Nam, Han Sara cảm thấy xúc động.

Chia sẻ về thời gian vừa qua, Han Sara tâm sự đó là thời điểm xảy ra nhiều điều khó khăn mà cô phải vượt qua. Cô có thời gian để tìm hiểu mình là ai, mình thích cái gì và định hướng như thế nào cho tương lai. Mặc dù vắng bóng trong sự nghiệp nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa với nữ ca sĩ.

Han Sara luôn ước mơ được đứng trên một sân khấu lớn, hát tiếng Việt, tự hào nói rằng mình là ca sĩ người Hàn Quốc nhưng là nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

Han Sara về nhà mới sau khi rời công ty của Đông Nhi.

Han Sara sinh năm 2000 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam sau khi tham gia Giọng hát Việt 2017.

Là thí sinh người nước ngoài đầu tiên trong chương trình, cô nhanh chóng gây ấn tượng và được các huấn luyện viên Đông Nhi, Noo Phước Thịnh tranh giành quyết liệt.

Sau cuộc thi, Han Sara về công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, ra mắt nhiều bản hit được khán giả yêu mến như Xin đừng nhấc máy, Tớ thích cậu, Đếm cừu... Năm 2022, nữ ca sĩ rời công ty sau nhiều năm gắn bó.

Sau 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Han Sara vừa cho ra mắt EP I Sara You. Cô cũng được đề cử “Music Artist of the year” (Nghệ sĩ âm nhạc của năm) ở giải thưởng Tiktok Awards.