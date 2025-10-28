Ca sĩ Siu Black nguy kịch vì biến chứng suy thận nặng Nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại Gia Lai do suy thận, tràn dịch màng tim và phổi. Chồng bà xác nhận tình hình diễn biến phức tạp sau thời gian dài chữa bệnh.

Tình trạng nguy kịch tại phòng chăm sóc đặc biệt

Ca sĩ Siu Black đang trong tình trạng nguy kịch và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Thông tin từ ông Nguyễn Đức Hùng, chồng của nữ ca sĩ, cho biết bà đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU) do biến chứng nặng của bệnh suy thận mãn tính.

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Tư liệu

Theo ông Hùng, tình trạng của Siu Black trở nên phức tạp trong tuần qua, dẫn đến suy thận kèm theo tràn dịch màng tim và phổi. Bà đã không thể ăn uống trong hai ngày gần đây. Các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn và thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để hút dịch, nhằm ổn định tình hình.

Biến chứng từ bệnh nền mãn tính

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nguy kịch hiện tại được xác định là do bệnh thận mãn tính mà Siu Black đã điều trị trong nhiều năm. Ông Hùng cho biết: "Cách đây 2 tháng đã cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra".

Trước đây, "họa mi núi rừng" cũng từng chia sẻ về các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường và các biến chứng của nó. Dù có thời điểm sức khỏe tạm ổn định khi dưỡng bệnh tại Kon Tum, các biến chứng dường như đã tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây.

Siu Black: "Họa mi" của núi rừng Tây Nguyên

Siu Black, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1967 tại tỉnh Kon Tum, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt Nam từ những năm 1990. Với chất giọng mạnh mẽ, đầy nội lực và phong cách trình diễn rực lửa, bà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt ca khúc bất hủ.

Tên tuổi của bà gắn liền với các bản hit mang âm hưởng đại ngàn như Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, và Ngọn lửa cao nguyên. Phong cách nhạc rock mạnh mẽ đã giúp bà nhận được biệt danh trìu mến "họa mi núi rừng".