Giải trí Ca sĩ tốt nghiệp cao học được ba GS.NSND cho điểm 10 tuyệt đối là ai? Ca sĩ Đinh Trang tốt nghiệp cao học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với điểm 10 tròn trịa - điểm số tuyệt đối mà Hội đồng Giáo sư gồm những tên tuổi lớn như GS.NSND Trung Kiên, GS.NSND Trần Thu Hà, GS.NSND Ngô Văn Thành...

Hơn 1 thập kỷ trôi qua kể từ khi giành giải Á quân Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng, ca sĩ Đinh Trang vẫn lặng lẽ đi trên con đường ít người chọn và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Hành trình ấy có những ngắt quãng vì thiên chức làm mẹ, có khoảng lặng vì đại dịch Covid-19 nhưng rồi lại bứt phá mãnh liệt bằng một dự án âm nhạc được làm hậu kỳ ở Mỹ, đánh dấu một giai đoạn mới của nghệ sĩ sinh năm 1988.

Sắp tới, Đinh Trang góp giọng trong Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm. Cô và nghệ sĩ trống Hoàng Kẹ sẽ biểu diễn bài Thei Mai - dân ca Chăm Pa cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Ca sĩ Đinh Trang.

Một khởi đầu đầy cảm hứng

Năm 2018, sau 2 năm học Cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đinh Trang tốt nghiệp với điểm 10 tròn trịa - điểm số tuyệt đối mà Hội đồng Giáo sư gồm những tên tuổi lớn như GS.NSND Trung Kiên, GS.NSND Trần Thu Hà, GS.NSND Ngô Văn Thành... dành cho cô.

Buổi biểu diễn tốt nghiệp của Đinh Trang khi ấy được ví như một concert đúng nghĩa - nơi một họa mi thính phòng cất tiếng hát đầy đắm say và bản lĩnh. Nhạc sĩ Vũ Thiết - người nổi tiếng khắt khe từng xúc động đến rơi nước mắt, gọi đó là “thanh âm có ma lực”, một giọng hát có kỹ thuật được cất lên từ trái tim.

Với Đinh Trang, buổi biểu diễn ấy là dấu mốc tự khẳng định con đường mình chọn, tuy gập ghềnh (bởi thời điểm đó, nhạc thính phòng vẫn rất kén người nghe) nhưng khiến cô thực sự hạnh phúc.

"Âm nhạc là tiếng nói của trái tim. Dù dòng nhạc tôi theo đuổi không dễ nổi tiếng, ít show nhưng nó khiến tôi hạnh phúc vì được làm điều mình thích", cô nói.

Những năm tháng trầm lặng và sự trở lại

Sau album thứ 2 phát hành năm 2019 - thời điểm Đinh Trang đạt độ chín về kỹ thuật và cảm xúc, cô mang thai. Và rồi, dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi dự định tiếp theo phải dừng lại.

Nhiều năm liền, sân khấu thiếu vắng Đinh Trang. Nhưng trong khoảng lặng tưởng chừng đánh mất ấy, cô vẫn miệt mài rèn luyện, tích luỹ và giữ lửa đam mê. Giữa những đêm khuya ru con ngủ, vẫn có tiếng hát ngân vang như một cách nhắc bản thân mình vẫn là nghệ sĩ.

"Cảm giác như tôi là một ngọn lửa được hồi sinh. Có thể đứng yên vài năm nhưng khi trở lại thì đầy năng lượng như những ngày đầu", Đinh Trang chia sẻ.

Không chạy theo xu hướng thị trường, Đinh Trang chọn cách đi chậm. Cô thử nghiệm nhiều màu sắc trong âm nhạc từ opera, dân ca Nghệ Tĩnh, ca khúc cách mạng đến những bản tình ca mang hơi hướng dân gian. Nhưng dù hát thể loại nào, cô vẫn giữ cốt lõi của âm nhạc thính phòng, đó là sự chỉn chu, chính xác và cảm xúc.

“Tôi từng bị hỏi sao không hát dòng nhạc dễ nổi tiếng, kiếm tiền hơn. Nhưng tôi nghĩ, âm nhạc thính phòng có giá trị riêng và bền vững” cô nói.

Không theo đuổi sự hào nhoáng, Đinh Trang vẫn khiến giới chuyên môn nể phục vì giọng hát tinh tế, học thuật và cách làm nghề nghiêm túc. Những nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung… là hình mẫu cô luôn hướng đến, không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng thái độ sống và làm nghề.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn với Đinh Trang khi cô sắp cho ra mắt băng cối, được phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Phần hậu kỳ sẽ được thực hiện tại Mỹ với sự tài trợ của một người hâm mộ yêu giọng hát của cô.

Dự án được chuẩn bị trong hơn 1 năm rưỡi, kỹ lưỡng đến từng chi tiết. "Anh Hùng yêu cầu phải hát chính xác đến từng hơi thở. Tôi thu liền mười bài trong 5 ngày ở Sài Gòn, rất cực nhưng xứng đáng. Khán giả sẽ thấy cách hát của Đinh Trang thay đổi bất ngờ", Trang kể.

Băng cối sẽ phát hành cả trên các nền tảng số, có thể làm thêm đĩa nhạc và đĩa than - một định dạng kén người nghe nhưng được giới sưu tầm yêu thích. Với Đinh Trang, đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật - cô vẫn đam mê âm nhạc, vẫn hát và tạo nên những giá trị thực sự.

Phía sau ánh đèn là một người phụ nữ kiên cường

Đinh Trang vừa chăm con, chăm mẹ bị ung thư, vừa học thạc sĩ nhưng chưa khi nào coi đó là hy sinh. "Tôi chỉ sống hết mình với đam mê. Có lúc thấy thiệt thòi thật nhưng âm nhạc cho tôi một ý nghĩa lớn lao mà không điều gì đánh đổi được".

Bên cạnh cô là một gia đình luôn ủng hộ. Chồng kém 2 tuổi, không làm nghệ thuật nhưng thấu hiểu sự khắc nghiệt của nghề và chọn đầu tư vào vợ như một cách tiếp sức âm thầm. "Anh bảo tôi cứ chuyên tâm vào hát hay là được, còn mọi chuyện anh lo", Đinh Trang chia sẻ.

Chính sự hậu thuẫn ấy là điểm tựa giúp Đinh Trang có thể tự tin làm nghề theo cách mình chọn không ngả nghiêng, không thỏa hiệp. Ngay cả trước kia, khi còn ở nhà thuê, kinh tế bình thường nhưng Đinh Trang cũng không thoả hiệp với chính mình. Với cô, âm nhạc là điều gì đó rất thiêng liêng và có được giọng hát thực sự là lộc Trời ban nên cô giữ gìn nó như báu vật.

Đinh Trang nhận dạy học trò kiếm thêm thu nhập, dù vất vả nhưng coi đó là niềm vui vì giúp được nhiều người cũng có xuất phát điểm khó khăn như mình.

"Tôi không kén học sinh và lấy học phí với giá rất thấp để ai cũng có thể học được. Vì tôi từng trải qua những ngày tháng vất vả, chỉ chăm chỉ học tập, không dám đi chơi với bạn bè, sợ lại tiêu những đồng tiền mà bố mẹ chắt bóp mãi mới có được. Thế nên tôi hiểu khó khăn của học sinh từ tỉnh lẻ ra nhưng vẫn đam mê ca hát", Đinh Trang nói.

Khi được hỏi tự đánh giá mình đã đi được bao xa sau 12 năm vào nghề, Đinh Trang trả lời bình thản: "Lúc nào tôi cũng làm việc ở giai đoạn như mới bắt đầu. Tôi còn nhiều ý tưởng chưa thực hiện, còn những ấp ủ âm nhạc đang đợi chờ đúng thời điểm".

"Tôi tin vào sức mạnh của sự kiên định. Mỗi người nghệ sĩ thính phòng như tôi là một ngọn nến nhỏ, nhưng nhiều ngọn nến sẽ thắp sáng cả căn phòng. Tôi chỉ mong có thể góp phần giữ lại những giá trị âm nhạc đích thực trong một thời đại ồn ào", Đinh Trang khẳng định.