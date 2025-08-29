Xã hội

Ca sỹ Phương Mỹ Chi cùng gần 50 nghệ sĩ của 'Chuyến xe Tự hào Việt Nam' triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nghệ An

Trong khuôn khổ hành trình của “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng gần 50 nghệ sĩ đã dừng chân tại Nghệ An, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các thương, bệnh binh và chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5.