Thứ Sáu, 29/8/2025
Ca sỹ Phương Mỹ Chi cùng gần 50 nghệ sĩ của 'Chuyến xe Tự hào Việt Nam' triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nghệ An

Thanh Quỳnh 29/08/2025 17:33

Trong khuôn khổ hành trình của “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng gần 50 nghệ sĩ đã dừng chân tại Nghệ An, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về các thương, bệnh binh và chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5.

Tối 28/8, các sĩ Phương Mỹ Chi cùng đoàn đại biểu của hành trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm, gặp mặt và tặng quà tri ân tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Hành trình "Chuyến xe tự hào Việt Nam" là hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chuyến xe “Tự hào Việt Nam” chở đoàn nghệ sĩ trẻ đi xuyên Việt, điểm xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại Thủ đô Hà Nội. Dừng chân tại các địa phương, Đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Ảnh: Thanh Quỳnh
Hơn 50 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An đã tiếp nhận gần 1.000 lượt thương binh, bệnh binh bị thương, từ các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách với 55 thương binh, bệnh binh của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đi qua lửa đạn chiến tranh, các thương binh, bệnh binh phải chịu đựng các vết thương, bệnh lý khá nặng. Để thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ, đoàn đại biểu Chuyến xe Tự hào Việt Nam đã trao tặng 113 suất quà tới các thương, bệnh binh. Đồng thời, đoàn trao tặng toàn bộ kinh phí quyên góp được từ đêm nhạc diễn ra ở Thành phố Huế trước đó tới bà con nhân dân Nghệ An nhằm chia sẻ khó khăn do cơn bão số 5 gây ra. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng quà tri ân tới các nghệ sỹ, ekip Hành trình Chuyến xe Tự hào Việt Nam. Hy vọng rằng hành trình của chuyến xe tiếp tục được nối dài bằng những chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, sự kết nối giữa thế hệ trẻ và các thế hệ cha anh đi trước, góp phần khẳng định giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trên hành trình phát triển mới của đất nước. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trước đó, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng đoàn đại biểu của hành trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên Nghệ An tiến hành dọn vệ sinh, cây cối gãy đổ trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhằm góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Lương Mạnh
Trước đó, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng đoàn đại biểu của hành trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên Nghệ An tiến hành dọn vệ sinh, cây cối gãy đổ trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhằm góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Lương Mạnh
Hành trình còn quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương, ca sĩ Haley cùng đông đảo nghệ sĩ trẻ. Bằng sức ảnh hưởng của mình, họ đã lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng tới cộng đồng người trẻ trong, ngoài tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lương Mạnh
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu của hành trình “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Lương Mạnh

