CA TPHCM thua 0-1 trước CAHN dù chơi hơn người tại Hàng Đẫy Thẻ đỏ phút 20 của Lê Văn Đô mở lợi thế quân số, nhưng Alan ghi phút 35 giúp CAHN thắng 1-0; CA TPHCM tạm thứ 5 với 14 điểm, kém CAHN 3 điểm.

CA TPHCM đã để thua 0-1 trước CAHN trên sân Hàng Đẫy, dẫu chơi hơn người từ phút 20 sau thẻ đỏ của Lê Văn Đô. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 35 khi Alan chớp thời cơ giúp đại diện Thủ Đô khép lại trận derby ngành Công An với trọn vẹn 3 điểm.

CA TPHCM thất thủ trước CAHN. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Bước ngoặt: thẻ đỏ phút 20 và cú đấm phút 35

Thế trận xoay chuyển từ rất sớm. Phút 20, Lê Văn Đô bị truất quyền thi đấu, trao cho CA TPHCM lợi thế về quân số. Tuy nhiên, đội khách không tận dụng được để áp đặt thế trận, và đến phút 35, Alan trừng phạt bằng pha chớp thời cơ nhanh nhạy để mở tỷ số 1-0 cho CAHN.

Sự kiện Phút Ghi chú Thẻ đỏ 20 Lê Văn Đô (CAHN) bị truất quyền thi đấu Bàn thắng 35 Alan (CAHN) mở tỷ số 1-0

CA TPHCM hơn người nhưng không thể ghi bàn

Trong quãng thời gian còn lại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nỗ lực tìm bàn gỡ. Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội liên tục cố gắng, nhưng “mành lưới” CAHN vẫn đứng vững cho đến hết trận. Kịch bản trái khoáy của một trận đấu 10 người thắng 11 người được khép lại với tỷ số 0-1.

Điểm nhấn chuyên môn

Thực tế trên sân cho thấy lợi thế quân số không tự đồng nghĩa với lợi thế bàn thắng. CA TPHCM sở hữu thời lượng chơi hơn người từ phút 20, nhưng bàn mở tỷ số lại thuộc về CAHN sau một khoảnh khắc tận dụng cơ hội quyết đoán của Alan ở phút 35. Từ đó, trận đấu buộc CA TPHCM phải đuổi theo thế trận nhưng không tạo được cú hích đủ để xoay chuyển kết quả.

Âm hưởng sau trận: lời động viên từ người hâm mộ

Trên mạng xã hội, CĐV CA TPHCM gửi thông điệp tích cực thay vì chỉ trích. Những bình luận nổi bật:

"Bóng đá mà, có thắng có thua. Thắng thì vui, còn thua thì buồn chút rồi tiếp tục tập luyện và thi đâu tiếp".

"Chúng ta hơn người nhưng không có điểm, nghĩ cũng tiếc thật".

"Thi đấu thì phải có thắng có thua, chuyện bình thường thôi".

"Không có thời gian để buồn nữa, về nhà chuẩn bị cho trận tiếp theo thôi".

"Các bạn đã rất cố gắng còn chuyện thắng thua trong thể thao rất bình thường. CA TPHCM cố lên!!!".

Tác động tới BXH V-League và chặng tiếp theo

Trận thua khiến CA TPHCM bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên BXH V-League. Sau 8 vòng đấu, họ tạm đứng thứ 5 với 14 điểm, kém vị trí thứ 2 của CAHN 3 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Lịch đấu kế tiếp: tiếp Hải Phòng tại Thống Nhất

Ở vòng tới, CA TPHCM trở về sân Thống Nhất để tiếp Hải Phòng. Hai đội đang có cùng số điểm, nhưng Hải Phòng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (+6 so với +1). Đây là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lập tức phản ứng và đòi lại nhịp bám nhóm đầu.

Chi tiết chính của trận đấu