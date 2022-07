Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7)

Tin mới

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nghệ An có 5 tiết mục tham gia Hội diễn ‘Câu hò nối những dòng sông năm 2022’ (Baonghean.vn) - Chiều 26/7, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức báo cáo Chương trình tham gia Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông năm 2022” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nga đăng video lính dù tác chiến đô thị tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga công bố video lính dù lập vị trí chiến đấu trong khu dân cư, dùng đại liên, súng cối tập kích lực lượng Ukraine.

Người dân thấp thỏm khi nhiều thang máy không đảm bảo an toàn (Baonghean.vn) - Thang máy hiện là phương tiện di chuyển phổ biến tại các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại. Mặc dù vậy, hiện nhiều thang máy trên địa bàn TP.Vinh đã có tuổi đời lâu năm, xuống cấp, hết hạn kiểm định nhưng chưa được kiểm tra, sửa chữa kịp thời...

Xã Hưng Chính (TP. Vinh) tổ chức lễ đón và an táng hài cốt liệt sĩ (Baonghean.vn) - Sáng 26/7, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Chính cùng các ban, ngành, đoàn thể và thân nhân, đồng đội của liệt sĩ Ngô Xuân Nhâm và đông đảo bà con nhân dân trong xã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ.

Dân vận khéo của lính biên phòng ở bản xa (Baonghean.vn) - Giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là cách “dân vận khéo”mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An đã và đang thực hiện. Những mô hình, công trình của người lính quân hàm xanh đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, sự thấu hiểu, sẻ chia với cuộc sống còn nhiều khó khăn của nhân dân khu vực biên giới.

Kiểm tra công tác tuyên truyền chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh (Baonghean.vn) - Ngày 26/7, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban khánh tiết, thi đua và tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Cần sớm giải quyết chế độ chính sách cho ‘liệt sĩ trở về’ ở TX Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Ngày 25/7 vừa qua, phóng viên Báo Nghệ An đã liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật tiến trình giải quyết chế độ chính sách đối với ông Nguyễn Duy Phổ ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ông Phổ tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam và lưu lạc ở Campuchia gần nửa thế kỷ. Năm 2020 ông được một người tốt bụng đưa về quê nhà sau hơn 40 năm gia đình nhận giấy báo tử.

Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân các liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Báo Nghệ An trao 20 suất quà tri ân tại huyện Yên Thành nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (Baonghean.vn) - Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Biên tập, Công đoàn và Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức hoạt động thăm hỏi, tri ân các đối tượng chính sách tại huyện Yên Thành.

Trấn Thành lên tiếng về 'hợp đồng hôn nhân' với Hari Won Trấn Thành vừa đăng tải dòng trạng thái dài, lên tiếng trước những thông tin thất thiệt liên quan đến cuộc hôn nhân với Hari Won.

Lớp học trường huyện có 13 em đạt trên 27 điểm, 4 em trên 28 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (Baonghean.vn) - Trong những ngày này, Ban giám hiệu cùng tập thể lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 1 rất vui mừng khi tất cả các em học sinh lớp 12T1 đều đạt điểm cao vào các trường Đại học, đặc biệt có 13 em đạt trên 27 điểm, 4 em trên 28 điểm.

'Soi' màn trình diễn của các tuyển thủ sau 9 vòng đấu V.League 2022 (Baonghean.vn) - Sau vòng 9 V.League 2022, có thể thấy rõ sự thể hiện ngày càng rõ nét của các ngôi sao đã từng chín tới và đang vào độ chín. Đó là các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam, các cựu tuyển thủ quốc gia và dự tuyển U23 Việt Nam.

Khu kinh tế Đông Nam và vai trò động lực, đầu tàu (Baonghean.vn) - Tại Nghị quyết số 26-NQ-TW ban hành ngày 30/7/2013, Trung ương xác định và giao mục tiêu “Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử…”. Sau gần 10 năm thực hiện, Khu kinh tế Đông Nam đã và đang từng bước trở thành động lực, đầu tàu cho công nghiệp Nghệ An.

Công đoàn Nghệ An phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ (Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022).

Đồng bào Công giáo hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước (Baonghean.vn) - Thông qua các phong trào đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con giáo dân và chung sức cùng các cấp ủy, chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu.

Cách làm hay trong phát triển BHXH tự nguyện ở huyện Nghi Lộc (Baonghean.vn) - Những năm qua, huyện Nghi Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế (BHYT). Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT ngày càng tăng.

Những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người (Baonghean.vn) - Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn người với sự tập trung cao độ của tất cả bộ, ngành, cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương.

Hoạt động tri ân, 'đền ơn, đáp nghĩa' ở huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao của những người có công với quê hương đất nước, huyện Nghĩa Đàn tổ chức các đoàn lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu.

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) (Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An do đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đi dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, người có công với cách mạng.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Nghệ An: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ một bánh hêrôin (Baonghean.vn) - Tối 24/7/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép 1 bánh heroin.

Xoa dịu nỗi đau cho các thương, bệnh binh (Baonghean.vn) - Chiến tranh đã đi qua, nhưng di chứng để lại cho những thương, bệnh binh ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An vẫn còn rất nặng nề. Sự chung tay của các tầng lớp xã hội trong chăm sóc, nhằm xoa dịu vết thương là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa của những người đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi cho hòa bình, thống nhất của đất nước.

Bắt giữ nam thanh niên quấn quanh người 1 bánh heroin (Baonghean.vn) - Ngày 25/7/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Lữ Văn Thần tàng trữ trái phép 1 bánh heroin.

Cử tri Quỳ Hợp kiến nghị xây dựng mương thoát nước trên tuyến Tỉnh lộ 532 (Baonghean.vn) - Cử tri xã Châu Hồng (Quỳ Hợp) kiến nghị xây dựng mương thoát nước tuyến Tỉnh lộ 532 đoạn Km20 đến đoạn Km21 và nửa Km 22 thuộc trung tâm xã này .

Ukraine kêu gọi châu Âu tăng trừng phạt Nga vì 'chiến tranh khí đốt' Tổng thống Ukraine kêu gọi châu Âu tăng trừng phạt Nga vì tiến hành "chiến tranh khí đốt" thay vì tìm cách trả lại tuabin cho Gazprom.

Những chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với BTV Tỉnh uỷ Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dành nhiều thời gian đi thăm, khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thủ tướng đã có những chỉ đạo, định hướng sát sao, cụ thể từng lĩnh vực, trong đó có 3 vấn đề mà Thủ tướng đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh.

Xe bán tải hút khách nhất Việt Nam 'nhận lệnh' triệu hồi Gần 1.500 chiếc Ford Ranger - mẫu xe bán tải hút khách nhất Việt Nam vừa được hãng xe Mỹ thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến kính chắn gió trước.