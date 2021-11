Các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo quy định mới của Tỉnh ủy

* Chiều 2/11, Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11/2021 theo Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Dự cuộc sinh hoạt có các đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Doãn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh có 45 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ - ông Yên Văn Phúc thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; diễn biến dịch Covid-19. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên của chi bộ.

Thông báo chủ trương văn bản cấp trên, Chi bộ thông tin về Quy định số 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhất; thông báo của Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tác nghiệp sản xuất; xếp dỡ hàng hóa, giải phóng tàu nhanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn về con người; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nổi bật, kết quả kinh doanh tháng 9, tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt: 3.312.131 tấn tăng 14,5% so với cùng kỳ; tổng sản lượng bốc xếp đạt 6.883.341 tấn tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 157.051 triệu đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên chức đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Đảng viên Chi bộ Điều độ xếp dỡ thảo luận tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thanh Lê Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ, nội dung chất lượng sinh hoạt đảm bảo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Chi bộ đề ra. Bên cạnh đó, Chi bộ quan tâm công tác phát triển Đảng, hoàn thiện hồ sơ trình đảng ủy Công ty xét kết nạp cho 1 quần chúng.



Thảo luận tại cuộc sinh hoạt, ý kiến của các đảng viên đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt theo Quy định 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: nội dung sinh hoạt phong phú, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên.

Ý kiến của các đảng viên trăn trở đề xuất chi bộ cần tăng cường bồi dưỡng tìm nguồn phát triển đảng viên; phản ánh những khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh...



Triển khai nhiệm vụ tháng tới, Bí thư Chi bộ Điều độ xếp dỡ nhấn mạnh trong tháng 12 chi bộ tổ chức sinh hoạt và tổng kết năm; kiểm điểm xếp loại Chi bộ và đảng viên. Chi bộ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ, đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhất gắn với tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thanh Lê Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ , đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn, đánh giá cao trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Coivid-19 nhưng chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhấn mạnh vai trò của sinh hoạt chi bộ, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm rõ được quy định, quy trình của một cuộc sinh hoạt chi bộ; tránh sinh hoạt hình thức, nặng về "chuyên môn". Do đó, Quy định 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khắc phục được điều đó, đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp, bài bản, khoa học, hiệu quả. Đồng chí Lê Doãn Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Quốc Khánh yêu cầu thời gian tới, các đảng viên cần lan tỏa những thông tin tại buổi sinh hoạt chi bộ cho công nhân, người lao động; lãnh đạo người cán bộ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động.







Đối chiếu Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021, Chi bộ Điều độ xếp dỡ tự chấm điểm đạt 89/100 điểm, xếp loại Tốt.