Các ‘chị đại’ cầm đầu đường dây ghi lô, đề ở Nghệ An hoạt động như thế nào?

Chỉ trong vòng 15 ngày đầu tháng 4/2022, Công an Nghệ An đã liên tiếp triệt xóa 3 đường dây đánh bạc lớn dưới hình thức ghi lô đề trực tuyến. Số tiền giao dịch qua các đường dây này lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Mới đây nhất, ngày 18/4, Công an thành phố Vinh đã bắt 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An cầm đầu. Lâu nay, Oanh được gọi là "chị cả" trong làng ghi lô đề ở khu vực xã Nghi Phú và vùng lân cận. Dù đã từng bị xử lý vì hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề nhưng người đàn bà này vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục hình thành và điều hành đường dây ghi lô đề trực tuyến.

Phía dưới Oanh là 11 đại lý chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển về cho Oanh vào cuối giờ mỗi ngày. Hình thức giao dịch của các đối tượng là hoàn toàn online qua các phần mềm như Zalo, Facebook, Viber. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền giao dịch mỗi ngày qua đường dây đánh bạc này là hơn 1,5 tỉ đồng.

“Chị hai” Nguyễn Thị Kim Oanh cầm đầu đường dây ghi lô đề gồm 11 đối tượng. Ảnh: Trần Lâm Từ ngày 11 đến 15/4, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án, bắt 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng ghi lô đề do Hồ Thị Hồng Hà (SN 1973), trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, cầm đầu. Việc Công an bắt Hà khiến người dân khu vực xã Hưng Lộc và vùng phụ cận rất bất ngờ. Bởi lẽ, lâu nay Hà được xem như là "bất khả xâm phạm" vì thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, liều lĩnh. Các đại lý cấp dưới của Hà đều là các "anh chị" có tiếng tăm và hầu hết đã từng bị xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.



Để che giấu cơ quan chức năng, Hà chỉ đạo "đàn em" triệt để sử dụng mạng internet để đánh bạc, thậm chí hướng dẫn, vận động, chèo kéo người chơi từ bỏ cách ghi lô, đề truyền thống, tham gia ghi lô, đề trực tuyến. Căn nhà hai tầng của Hà được lắp camera an ninh dày đặc; nhưng vẫn chưa yên tâm, Hà còn bố trí người thân canh phòng từ ngoài cổng trong mỗi phiên giao dịch. Mỗi ngày, trung bình số tiền giao dịch qua đường dây của Hà là hơn 2 tỉ đồng.

“Chị cả” Hồ Thị Hồng Hà và 14 đàn em trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề vừa bị Công an thành phố Vinh triệt xóa. Ảnh: Trần Lâm Trước đó, vào đầu tháng 4/2022, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã phá chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do đối tượng Đào Thị Hương (SN 1972), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu. Đường dây do Hương điều hành gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.



Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội zalo, viber, fakebook cho Hương. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại. Từ đầu năm đến nay, số tiền "chảy" qua đường dây của Hương là hơn 90 tỉ đồng.

Đường dây ghi lô đề 90 tỉ đồng do "chị đại" Đặng Thị Hương cầm đầu. Ảnh: Trần Lâm Trung tá Trần Đức Hải - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu - Nghệ An cho biết: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề có thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thường kết nối với nhau thành lập hệ thống một chuỗi đại lý nhiều cấp, thống nhất cao về phương thức, thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng.



Khi hoạt động, các đối tượng ở trong nhà, hạn chế tối đa giao dịch trực tiếp. Nhà các đối tượng cầm đầu thường được thiết kế theo dạng lô cốt, chỉ có một lối vào và được lắp camera quan sát ở nhiều góc khác nhau. Nếu phát hiện nghi ngờ, các đối tượng sẵn sàng ném, đập vỡ điện thoại, máy tính để phi tang. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn dùng sim rác, tài khoản không chính chủ để trao đổi. Sau mỗi đợt giao dịch, toàn bộ dữ liệu đều bị xóa nên cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn.

Nhà các đối tượng cầm đầu thường lắp nhiều camera giám sát. Ảnh: Trần Lâm Một đặc điểm chung ở các đường dây bị triệt xóa trong thời gian qua đối tượng điều hành và tham gia chủ yếu là nữ giới. Trong 38 đối tượng vừa bị bắt, có 31 đối tượng là nữ giới có độ tuổi từ 22 đến 64. Đó là những "anh chị" có số má ở các địa phương và đã có tiền án, tiền sự về đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Trong quá trình bị bắt giữ, một số đối tượng có biểu hiện chống đối bằng cách cào cấu, la hét, gây ầm ĩ; tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để các chuyên án được triệt phá đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Việc Công an Nghệ An liên tiếp triệt xóa các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trực tuyến đã được chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ. Bởi lẽ, việc chơi lô đề có thể không gây thiệt hại lớn trong một thời điểm nhưng nó tác động dai dẳng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Thời gian tới, lãnh đạo Công an Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh mạnh hơn nữa với loại tội phạm này, thậm chí củng cố chứng cứ để xử lý cả những người tham gia chơi lô, đề.