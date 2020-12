Các chuyên gia hiến kế phát triển du lịch canh nông huyện Nam Đàn

Sáng 4/12, tại huyện Nam Đàn, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An và UBND huyện Nam Đàn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn huyện Nam Đàn - Nghệ An”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Công Kiên

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Nguyễn Đạo Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch); các chuyên gia du lịch, đại diện các công ty lữ hành các tỉnh trong nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch; lãnh đạo huyện Nam Đàn, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; lãnh đạo các xã có mô hình du lịch canh nông trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Du lịch nông nghiệp còn thiếu tính chuyên nghiệp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định trong những năm qua, hoạt động du lịch khai thác các yếu tố từ khu vực sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu ngành Du lịch. Một số sản phẩm du lịch nông nghiệp đã trở thành thương hiệu, một số mô hình kinh doanh du lịch kết hợp khai thác nông nghiệp đã thành công, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều địa phương.

Đồng chí Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định việc khai thác các sản phẩm du lịch nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào yếu tố tài nguyên, môi trường sinh thái, phát triển theo chiều rộng, thiếu tính chuyên nghiệp. Ảnh: Công Kiên Nghệ An là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp, do vùng nông nghiệp nông thôn chiếm diện tích lớn, trong đó, huyện Nam Đàn là 1 trong 4 huyện của cả nước được Chính phủ lựa chọn làm điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2025 theo hướng "Phát triển văn hóa gắn với du lịch".

Tuy nhiên, việc khai thác các sản phẩm du lịch nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào yếu tố tài nguyên, môi trường sinh thái, phát triển theo chiều rộng, thiếu tính chuyên nghiệp, hiệu quả kinh tế - xã hội từ hoạt động du lịch nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Nghệ An và huyện Nam Đàn chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Công Kiên Chương trình Tọa đàm “Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn huyện Nam Đàn - Nghệ An” nhằm mục đích thảo luận các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch…



Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở Du lịch và huyện Nam Đàn đã giới thiệu về tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch, trong đó có du lịch nông thôn ở địa phương. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ, đầu tư, kết nối, đào tạo nhân lực và “hiến kế” để du lịch nông thôn phát triển bền vững.

Tìm hướng đi bền vững

Trước buổi tọa đàm, từ ngày 1 - 3/12, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã tiến hành khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Con Cuông.

Từ thực tế khảo sát, các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi, đánh giá về tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch nông thôn ở Nghệ An; đánh giá khả năng liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa huyện Nam Đàn với các địa bàn trong trong tỉnh và trong khu vực.

Đoàn công tác Tổng cục Du lịch trải nghiệm quy trình sản xuất đặc sản tương Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Tường Anh Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác và phát triển sản phẩm du lịch tại Nghệ An. Từ đó, đề xuất các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An nói chung, du lịch nông thôn tại Nam Đàn nói riêng để tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Nhiều đầm sen ở Nam Đàn đã là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Ảnh tư liệu Quốc Đàn Trong đó, đáng chú ý là ý kiến của TS. Ngô Kiều Oanh - Chuyên gia tư vấn độc lập du lịch nông nghiệp, nông thôn cho rằng, Nam Đàn cần khai thác sản phẩm cây sen thành sản phẩm mũi nhọn để phát triển du lịch. Bởi cây sen gắn bó mật thiết với quê hương Bác Hồ nên cần tập trung xây dựng không gian hài hòa giữa sắc màu, hương thơm của hoa sen, xây dựng những con đường hoa sen, chế tạo các sản phẩm từ sen để thu hút khách du lịch, giúp du khách cảm nhận được nét đẹp đặc trưng của quê Bác.

TS. Ngô Kiều Oanh cho rằng, Nam Đàn cần khai thác sản phẩm cây sen thành sản phẩm mũi nhọn để phát triển du lịch. Ảnh: Công Kiên



“Vấn đề ở đây là phải xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, phát triển thêm những cánh đồng hoa và kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, xây dựng thành các tour, tuyến để có lượng khách ổn định”.

TS. Ngô Kiều Oanh

Dưới góc độ người kinh doanh lữ hành, ông Lê Điệp Thanh Tùng đến từ tỉnh Ninh Thuận đề xuất giải pháp cần xây dựng sản phẩm đặc trưng, cùng với cây sen, cây tre cũng là sản phẩm đặc trưng của làng quê Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Do vậy, Nghệ An cần nghiên cứu, chế tạo những sản phẩm từ tre để du khách có cơ hội trải nghiệm, từ đó xây dựng thương hiệu du lịch nông nghiệp cho địa phương.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn tiếp tục phát triển các cánh đồng hoa để tạo không gian hấp dẫn, thu hút du khách. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh đó, một số ý kiến đưa ra giải pháp phát triển sản phẩm du lịch nông thôn ở Nam Đàn cần kết hợp với loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, để có thêm nhiều điểm đến hấp dẫn, tăng thời gian lưu trú cho khách du lịch...