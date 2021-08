Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành phòng, chống dịch Covid-19 ​

Bộ trưởng Nguyễn Thành Long cho biết, trong công tác tiêm chủng, chúng tôi luôn quán triệt đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm, đảm bảo "tiêm đến đâu an toàn đến đó" trong chiến dịch tiêm lớn nhất.

(Baonghean.vn) - Trong 31 tác phẩm đạt giải Báo Nghệ An có 9 tác phẩm, trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Nhất; 1 tác phẩm đạt giải Nhì; 3 tác phẩm đạt giải Ba và 3 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay đầu tiên này chở 231 người về Nghệ An. Tuy nhiên, do một số hành khách không đủ điều kiện để lên máy bay, do đó, số hành khách chính thức trở về là 217 người.