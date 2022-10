Các cơ quan, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Ngày 7/10, các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao 320 suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: dầu ăn, mắm, muối, mì chính, dầu gội đầu, quần áo, trứng, sữa... trị giá gần 96,5 triệu đồng cho 320 hộ bị thiệt hại nặng tại 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ và khối 1, thị trấn Mường Xén.

Hội cũng đã trao 56 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt) và nhu yếu phẩm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho bà con vùng lũ quét Kỳ Sơn.

Trước đó (tối 6/10), Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng phối hợp cùng đoàn ca sĩ Ngọc Sơn trao 114 triệu đồng cho 57 hộ gia đình thuộc xã Tà Cạ bị thiệt hại nặng do lũ quét và phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) trao mì tôm, nhu yếu phẩm trị giá 150 triệu đồng và Quỹ từ thiện B40 Han Group trao 20 triệu đồng cho nhân dân xã Tà Cạ.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, gia đình Thiện Tâm Duyên tại Hà Nội đã trao 1.000 kg gạo và 500 két nước, 500 lá cờ và tiền mặt với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ gia đình tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 4.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân huyện Kỳ Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã trao số tiền 200 triệu đồng của cán bộ và nhân dân huyện Quỳ Hợp hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả trận lũ quét. Số tiền này được trích từ nguồn cứu trợ của huyện Quỳ Hợp.

Huyện Đô Lương phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trung Hoan tổ chức chuyến xe vận chuyển đồ điện dân dụng cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho nhân dân huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do lũ lụt.

Chuyến xe vận chuyển bao gồm: 3 tấn gạo, 52 nồi cơm điện, 124 ấm siêu tốc, 10 bộ nồi, 15 quạt tích điện, 100 quạt điện, các loại hàng hóa tương ứng 101 triệu đồng, 200 thùng mì tôm. Toàn bộ số hàng trị giá trên 250 triệu đồng.

Số hàng này sẽ được bàn giao cho Ban Tiếp nhận cứu trợ huyện Kỳ Sơn, cùng với đó, đại diện các đơn vị, nhà tài trợ sẽ đến trực tiếp một số gia đình để thăm hỏi, trao trực tiếp cho bà con nhân dân.

Ngoài chuyến xe hỗ trợ này, trước đó, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã quyên góp hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình đồng chí Thượng úy Trương Văn Dương - cán bộ Công an xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.

Thượng úy Trương Văn Dương (SN 1988), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình có hai anh em, cha là cán bộ công an xã đã hy sinh khi truy bắt tội phạm khi hai anh em còn nhỏ, mẹ thường xuyên ốm đau, một mình nuôi hai con ăn học nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, năm 1992 gia đình đã được hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa 2 gian, nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Năm 2015, bản thân đồng chí Dương lại bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm, đến nay vẫn bị ảnh hưởng di chứng phải thường xuyên điều trị.

Trước hoàn cảnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an, Quỹ "Nghĩa tình đồng đội", Bộ Công an quan tâm, hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa" với kinh phí 150 triệu đồng.

Dịp này, Công an huyện Tân Kỳ, Đảng ủy - UBND xã Nghĩa Đồng cũng đã trao tặng 20 triệu đồng để hỗ trợ thêm chi phí cho gia đình Thượng úy Trương Văn Dương xây dựng được ngôi nhà mới khang trang hơn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các sự kiện tri ân, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua và động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh cũng như thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân.