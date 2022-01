Các di tích ở Nghệ An tăng cường phòng dịch trong mùa lễ đầu năm mới

Tăng cường công tác phòng dịch

Nước sát khuẩn, khẩu trang và những tấm biển hướng dẫn cách phòng dịch an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy định "5K" là điều dễ nhận thấy tại di tích đền Cờn, cả ở đền trong và đền ngoài. Để thuận lợi cho người dân, những chiếc bàn để nước sát khuẩn và khẩu trang miễn phí được đặt tại nhiều khu vực khác nhau của đền. Du khách đến với đền Cờn trong thời gian qua cũng yêu cầu phải khai báo y tế rõ ràng trước khi vào làm lễ ở di tích. Ngoài khai báo trực tiếp, du khách cũng có thể khai báo y tế bằng việc quét mã QR...

Du khách đến đền Cờn thực hiện nghiêm túc quy định "5K". Ảnh: M.H

Mặc dù việc đi lễ trong thời điểm dịch bệnh khá phức tạp nhưng nhờ có hướng dẫn đầy đủ nên để hoàn thành các thủ tục không quá khó khăn và thuận lợi.

Chị Nguyễn Thị Phương sinh sống ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết: Gia đình tôi sống ở vùng dịch nhưng năm nay quyết định về quê ngoại ở Quỳ Hợp đón Tết nên thực hiện rất nghiêm túc các quy định phòng dịch. Hiện tại tôi đã hết thời hạn tự cách ly tại nhà nên quyết định đến đền Cờn để tạ lễ cuối năm. Đến đây, ngoài việc tự ý thức bảo vệ bản thân thì tôi khá yên tâm bởi công tác phòng dịch được nhà đền thực hiện nghiêm túc, khách đi lễ đền đều đảm bảo các quy định "5K" và không có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đền Cờn là một trong những địa chỉ tâm linh thu hút rất đông du khách đến đi lễ vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đến với đền giảm gần một nửa nhưng số lượng vẫn khá đông với hàng trăm khách đến mỗi ngày. Theo ban quản lý của di tích, trước đây, khách đến với đền có khá nhiều khách đến từ các tỉnh phía Bắc nhưng hiện tại vì các tỉnh này dịch đang bùng phát nên lượng khách đến giảm khá nhiều. Với du khách trong tỉnh, đa phần người dân đều có ý thức phòng dịch.

Du khách khai báo y tế khi đến đền Cờn. Ảnh: M.H

Nhằm đảm bảo an toàn, Ban Quản lý di tích cũng yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ khách tham quan phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay sát khuẩn... Đối với nhân dân và du khách bắt buộc phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để bảo đảm an toàn phòng dịch mới được vào di tích. Trước cổng vào di tích có lực lượng cán bộ y tế, an ninh… luôn túc trực để nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh công tác phòng dịch cũng đang được nhiều di tích khác trên địa bàn thị xã Hoàng Mai thực hiện, đặc biệt là trong thời điểm cuối và đầu năm mới khi dự kiến lượng khách đi lễ sẽ tăng hơn rất nhiều so với ngày thường.

Toàn thị xã Hoàng Mai có hơn 70 di tích, danh lam, thắng cảnh và trong những ngày đầu năm mới có khá nhiều di tích có số lượng khách rất đông như di tích đền Cờn có khi lên đến 3 - 4 vạn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch nên thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, các di tích trên địa bàn thị xã đã tạm dừng các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, dự kiến số lượng du khách đến với các di tích vẫn đông nên thị xã đã họp và chỉ đạo các lực lượng liên quan như an ninh, chính quyền các địa phương và ban quản lý di tích phải xây dựng các phương án cụ thể để đón khách. Trong đó, trước mắt phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Bên cạnh đó, khuyến cáo những người dân chưa tiêm đủ mũi vaccine, đến từ các vùng dịch có nguy cơ cao không nên đến các di tích vào dịp đầu Xuân. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm y tế tập huấn cho những người đang làm việc hoặc có cửa hàng tại các di tích, thành viên ban quản lý về công tác phòng dịch. Tại các di tích, có các đội tình nguyện luôn túc trực nhắc nhở, hướng dẫn và phát khẩu trang miễn phí cho di tích. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng phòng Văn hóa thị xã Hoàng Mai

Tại đền Bạch Mã (Thanh Chương), thời điểm này, ban quản lý di tích cũng đã hoàn thành việc lắp đặt các camera giám sát để có thể kịp thời nhắc nhở những du khách không thực hiện quy định "5K" về phòng, chống dịch bệnh. Một điểm mới khác là Ban Quản lý sẽ sử dụng hệ thống loa phát thanh để thường xuyên tuyên truyền về phòng dịch giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Các biển quy định về phòng dịch được đặt tại nhiều vị trí ở các di tích để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Ảnh: M.H

Ông Hoàng Văn Thắng - thành viên ban quản lý di tích cho biết thêm: Trong những ngày lễ, Tết, chúng tôi dự kiến sẽ bố trí thêm từ 1 - 3 thành viên cùng với lực lượng an ninh trực để hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tới di tích. Trong trường hợp có đoàn đông người, chúng tôi đề nghị tách đoàn để tránh tập trung đông người. Ban quản lý di tích cũng khuyến cáo người dân không tập trung đến di tích cùng thời điểm để bảo đảm an toàn bởi dịch trên địa bàn huyện Thanh Chương những ngày qua diễn biến khá phức tạp và công tác phòng, chống dịch là quan trọng nhất, phải ưu tiên hàng đầu.

Hạn chế các hoạt động tập trung đông người

Dịch Covid-19 tái bùng phát trong suốt năm 2021 và tiếp tục có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối cùng của năm cũ khiến cho nhiều chương trình mừng Xuân Nhâm Dần ở các di tích bị gián đoạn hoặc dự kiến sẽ phải thu hẹp lại với quy mô nhỏ.

Tại chùa Đức Hậu ở xã Nghi Đức (TP. Vinh), thường những dịp đầu năm mới, lượng du khách đi lễ tại chùa sẽ rất đông lên đến hàng vạn người. Tuy nhiên, năm nay, lượng khách dự kiến sẽ giảm hơn một nửa và các hoạt động chào đón năm mới cũng đang được cân nhắc và có thể sẽ phải thay đổi nếu dịch bệnh có thêm những diễn biến mới.

Các di tích chuẩn bị trang hoàng cho các hoạt động chào đón năm mới. Ảnh: M.H

Qua trao đổi, Đại đức Thích Định Tuệ - trụ trì chùa Đức Hậu cho biết: Chương trình mừng Xuân mới của chùa Đức Hậu theo dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 21/12 âm lịch và sẽ kéo dài đến ngày 20/1 năm Nhâm Dần với nhiều hoạt động như lễ tất niên và tạ lễ cuối năm, lễ cầu an, lễ đón giao thừa, khai lộc xuất, chúc Xuân phát lộc. Riêng ngày 5 và mồng 6 Tết chùa sẽ tổ chức lễ khai bút đầu Xuân, lễ phát khánh treo xe, phát nguyện tham gia giao thông. Đây là những hoạt động trước đây thu hút hàng ngàn du khách tham gia, nhiều tuyến đường giao thông vào chùa đều bị tắc nghẽn nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chúng tôi dự đoán số lượng khách đến sẽ giảm. Lý do chính những khách ở xa hoặc những gia đình có con nhỏ sẽ hạn chế cho con đến nơi tập trung đông người để không bị lây nhiễm.

Du khách và các phật tử đến chùa Đức Hậu thực hiện nghiêm túc quy định "5K". Ảnh: M.H

Trong bối cảnh dịch bệnh, quy mô tổ chức của chùa cũng sẽ nhỏ hơn, thay vì tập trung đông người chúng tôi sẽ thực hiện giãn cách, bố trí theo từng nhóm nhỏ. Ngoài ra, các hoạt động cũng sẽ thay đổi nếu điều kiện không thuận lợi.

Tại chùa Diệc Cổ Tùng Lâm (TP. Vinh) theo kế hoạch, từ tối 29 tháng Chạp năm Tân Sửu nhà chùa sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động như khai kinh Phổ môn, phát lộc đầu Xuân. Các hoạt động sẽ kéo dài đến hết Rằm tháng Giêng và dự kiến sẽ thu hút hàng vạn phật tử và du khách tham gia.

Chùa Diệc Cổ Tùng Lâm là một trong những ngôi chùa ở trung tâm TP. Vinh nên thường dịp năm mới sẽ có rất nhiều du khách. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm túc các quy định "5K" và nhà chùa trang bị đủ nước sát khuẩn và khẩu trang để cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Trong những ngày đầu năm mới nhà chùa sẽ huy động thêm đội tình nguyện để thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về phòng dịch. Trong chính điện, chúng tôi sẽ bố trí chỗ ngồi đúng khoảng cách và hạn chế tập trung đông người. Thầy Thích Minh Định - tăng chúng chùa Diệc Cổ Tùng Lâm.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, trước tết Nguyên đán, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch) trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các di tích lịch sử, văn hóa theo quy định.

Chùa Đức Hậu chuẩn bị các hoạt động đón Xuân. Ảnh: M.H

Tỉnh cũng đã giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao trước, trong và sau tết Nguyên đán; đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương.