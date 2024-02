Các địa phương ở Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

* Hòa chung trong không khí tưng bừng, náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng 26/2, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Chương đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 để tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Năm 2024, huyện Thanh Chương có 315 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó có 290 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, giao cho 6 đơn vị: Trung đoàn 3, Trung đoàn 335, Lữ đoàn 113, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng Nghệ An và Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Thịnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa và gửi gắm tình cảm của tỉnh với các đơn vị nhận quân. Đồng chí cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới; chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh cũng đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hữu Thịnh

* Trong khí thế đầu Xuân mới, sáng 26/2, huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn 163 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 163 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4, Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong Quân đội; trong đó, 50 thanh niên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh

Trước khi lên đường nhập ngũ, các chiến sĩ đã được tham gia buổi gặp mặt tiễn tân binh tại địa phương; 100% thanh niên được nhận quà động viên từ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể tại xã, thị trấn.

Tại các buổi gặp mặt, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ; mong muốn các tân binh tiếp tục đoàn kết, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các tân binh hứa luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Minh Thái – Đức Anh

* Năm 2024, huyện Tân Kỳ có 183 thanh niên trúng tuyển chính thức, trong đó 166 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được biên chế vào 6 đơn vị: Sư đoàn 986; Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 341; Lữ đoàn 101 Hải quân và Công an tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên

Chất lượng công tác tuyển quân năm nay ở huyện Tân Kỳ được đánh giá cao hơn các năm trước. Có được kết quả đó là thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân đợt này đã nêu cao ý thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Trọng Kiên

* Năm 2024, huyện Con Cuông có 111 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 103 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân đội nhân dân, 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, các thanh niên trúng tuyển của huyện Con Cuông được giao về các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 968 Quân khu 4 có 80 thanh niên; Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh có 7 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh có 16 thanh niên; Công an tỉnh có 8 thanh niên, trong đó có 19 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe.

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bá Hậu

Tặng hoa và quà, đồng thời giao nhiệm vụ cho các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, lãnh đạo huyện Con Cuông mong muốn: Các thanh niên nhập ngũ năm 2024 tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tích cực phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú. Các cơ quan, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân tạo điều kiện thuận lợi để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Lễ giao, nhận quân huyện Con Cuông năm 2024 diễn ra đúng kế hoạch, trang nghiêm, an toàn, nhanh gọn, góp phần khích lệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bá Hậu

* Năm 2024, huyện miền núi Tương Dương có chỉ tiêu giao quân là 115 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong có 102 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an, giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 là 80 đồng chí; Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là 6 đồng chí; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An là 12 đồng chí; nghĩa vụ Công an là 13 đồng chí.

Toàn cảnh buổi lễ giao, nhận quân. Ảnh: Đình Tuân

Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa, quà và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Đại diện cho lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các tân binh trong ngày đầu nhập ngũ, đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật Quân đội, thực hiện tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn của huyện Tương Dương; các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các thanh niên và gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đình Tuân