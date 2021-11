Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết

Một góc bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Sáng 16/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà cho bà con nhân dân bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Tham gia cùng đoàn, có các đồng chí lãnh đạo huyện Con Cuông: Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Huyện ủy; Lô Văn Thao – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tặng quà cho nhân dân bản Tông. Ảnh: Thành Chung Bản Tông là 01 trong 5 bản được lựa chọn xây dựng Nông thôn mới của xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Bản có 134 hộ gia đình, với 577 nhân khẩu; trong đó phần lớn là người dân tộc Thái. Đời sống kinh tế người dân bản chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trồng rừng. Trong những năm qua, cấp ủy, Tiểu ban công tác Mặt trận, Ban cán sự bản đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động bà con nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế; xây dựng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí Dương Đình Chỉnh trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19, bản Tông đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,7%; thu nhập bình quân đạt 15,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,2%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,4%... An ninh trật tự ở bản đảm bảo; phong trào khuyến học được đẩy mạnh, 100% các cháu đến trường đúng độ tuổi. Bản Tông đã đạt 13/15 tiêu chí nông thôn mới.



Phát biểu chúc mừng bản Tông nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã biểu dương cấp ủy, Tiểu ban công tác Mặt trận, Ban cán sự và bà con nhân dân bản đã có nhiều cố gắng, nêu cao tình đoàn kết trong việc xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa ngày càng phát triển; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăm, tặng quà cho cán bộ nhân viên Trạm Y tế xã Bình Chuẩn. Ảnh: Thành Chung Gửi lời chúc sức khỏe, đồng chí Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn: Người dân bản Tông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để ngày càng có thật nhiều hộ khá giả, không còn hộ nghèo và cận nghèo, sớm về đích nông thôn mới.



Dịp này, đoàn công tác đã trao các món quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho bản Tông và 10 hộ nghèo trong bản… Đoàn công tác cũng đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Bình Chuẩn; giao nhiệm vụ Trạm Y tế xã Bình Chuẩn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia có hiệu quả công tác chống dịch và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.