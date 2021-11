Các địa phương vui Ngày hội Đại đoàn kết

Nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, chung sức phòng chống dịch Covid-19 ”. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để vừa đảm bảo chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Sáng 16/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà cho bà con nhân dân bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.