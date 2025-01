Xe Các điểm camera phạt nguội Nghệ An mới nhất 2025 Tỉnh Nghệ An có tổng cộng 21 điểm phạt nguội được thiết lập và hoạt động trên khắp địa bàn. Hãy cùng khám phá danh sách chi tiết các điểm camera phạt nguội tại Nghệ An dưới đây.

Vị trí các điểm phạt nguội ở Nghệ An 2025

Các camera phạt nguội tại Nghệ An được trang bị độ phân giải cao, bán kính quan sát lên đến 300m và hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Dưới đây là danh sách 21 điểm phạt nguội ở Nghệ An mà các tài xế cần lưu ý.

Km 383+750 Trạm thu phí Hoàng Mai Ngã tư Quốc lộ 1A và 48D Km 394 (Quỳnh Xuân, Hoàng Mai) Km 402+400 (xóm 12, Quỳnh Hậu) Ngã tư Cầu Giát (Km 404+250) Km 412 (ngã ba Yên Lý) Km 420 ( thuộc thôn 6 Diễn Kỷ, Diễn Châu) Ngã tư Diễn Châu (Km 424+800) Km 425+500 (khối 6, TT. Diễn Châu) Km 426+300 (xóm 8 Diễn Thành) Km 440 (xã Nghi Yên, Nghi Lộc) Km 445 (Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Long) Trạm thu phí Bến Thủy 1 Ngã tư giao giữa Nguyễn Thái Học – Quang Trung Ngã tư Chợ Vinh Ngã sáu Lê Mao – Trần Phú Ngã tư Đại học Vinh Km 9+400 (xóm Bắc Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên) Km 11+700, ngã tư Hưng Tây Km 25 (Bến Thủy, TP Vinh)

Quy trình xử phạt nguội Nghệ An

Các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn,… sẽ được camera giám sát ghi lại, sau đó chuyển thẳng đến trung tâm điều khiển. Qua hình ảnh vi phạm ghi lại được từ thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT có thể gửi thông báo phạt nguội hoặc xử lý trực tiếp khi tổ tuần tra làm việc.

Người vi phạm khi nhận được biên bản phạt nguội thì phải tới trụ sở Phòng CSGT Công an Nghệ An, địa chỉ 108 Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để giải quyết.

Khi đến giải quyết vụ việc, người vi phạm sẽ được xem lại hình ảnh, lịch sử vi phạm. Trường hợp người vi phạm cố tình không tới trụ sở giải quyết theo thời hạn sẽ bị lực lượng CSGT gửi công văn từ chối kiểm định phương tiện vi phạm tới Cục Đăng Kiểm.

Lưu ý để tránh bị phạt nguội Nghệ An

Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông được áp dụng rộng rãi tại Nghệ An. Tuy nhiên, với một số biện pháp phòng ngừa đơn giản bạn có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị phạt nguội. Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn lái xe an toàn tránh bị phạt nguội:

- Hiểu biết và tuân thủ luật giao thông để tránh vi phạm.

- Quan sát kỹ lưỡng khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện khác.

- Tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Không đỗ xe cách lề đường quá 0,25m để tránh cản trở giao thông.

- Sử dụng xi nhan hoặc còi để thông báo cho các phương tiện khác về ý định của mình.

- Thực hiện đúng theo tín hiệu đèn giao thông.

- Điều chỉnh tốc độ theo đúng quy định của từng tuyến đường để đảm bảo an toàn và tránh bị phạt nguội, trang bị thêm các phần mềm cảnh báo tốc độ

Với danh sách các điểm phạt nguội được cập nhật mới nhất bạn có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển.

Hãy luôn lái xe cẩn thận, tuân thủ quy định để hành trình của bạn an toàn hơn.