Các đoàn tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Trần Quang Lâm và Lê Sỹ Chiến đã đi thăm, động viên các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ vào thành phố.

Để thực hiện Chỉ thị 16-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã thành lập 13 chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính là cửa ngõ ra vào thành phố và 1 số chốt ở các tuyến đường nhỏ.

Lãnh đạo thành phố Vinh thăm, động viên và trao quà đến các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid. Ảnh: Hồng Quang

Tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố đã nắm bắt tình hình trong công tác kiểm soát phương tiện qua lại. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn vất vả đối với lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt trong điều kiện nắng nóng gay gắt, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Lãnh đạo thành phố Vinh mong muốn các lực lượng bám sát nhiệm vụ để thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào thành phố. Đồng thời, lưu ý các lực lượng trực chốt cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch trong lúc làm nhiệm vụ, tránh bị lây lan của dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP. Vinh - Trần Ngọc Tú trao quà đến lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid -19. Ảnh: Hồng Quang Dịp này, các đoàn của UBND TP. Vinh đã trao tặng quà cán bộ chiến sỹ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chốt. Dự kiến, thành phố Vinh sẽ yêu cầu tạm dừng việc đi lại của những công nhân từ ngoài vào thành phố và từ trong thành phố ra ngoài làm việc sau khi thực hiện xong xét nghiệm Covid -19 toàn dân.

*Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 8 ô che nắng loại to cho các điểm chốt trực gồm: Công an thành phố Vinh, phường Hưng Phúc, phường Đông Vĩnh và Thanh Chương nhằm động viên và chia sẻ những vất vả với các lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 đang làm việc trong điều kiện nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dịp này, đoàn cũng đã trao 42 suất quà là nước khoáng, nước khử khuẩn, khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm cần thiết... đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa ở thành phố Vinh (trong đó phường Đông Vĩnh 35 suất và phường Hưng Phúc 7 suất). Tổng các phần quà trị giá gần 63 triệu đồng.