Các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong lĩnh vực vận tải, an toàn giao thông

Sáng 25/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn từ năm 2009 đến 2023 tại một số doanh nghiệp vận tải, đồng thời lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp góp ý vào dự thảo Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đồng chí Trần Nhật Minh - đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện các ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải.

Đoàn trực tiếp giám sát tại các doanh nghiệp vận tải Công ty cổ phần Vilaconic và Công ty TNHH Văn Minh; nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động vận tải gắn với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đoàn giám sát làm việc với Công ty cổ phần Vilaconic.



Về cơ bản các doanh nghiệp đều đã quan tâm thực hiện việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, có bộ phận theo dõi an toàn, thường xuyên kiểm tra định vị để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở lái xe; phối hợp với Hiệp hội Vận tải đào tạo định kỳ tập huấn nghiệp vụ an toàn giao thông, có bộ phận kiểm tra an toàn trước khi đưa xe ra hoạt động. Từ đó, giảm thiểu lái xe vi phạm giao thông đường bộ và giảm thiểu tai nạn.

Đại diện Công ty cổ phần Vilaconic báo cáo kết quả hoạt động vận tải gắn với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đơn vị.



Các doanh nghiệp vận tải cũng đã kiến nghị với Đoàn giám sát về một số bất cập trong tồn tại, có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông như: Hệ thống đường bộ tại Nghệ An, nhất là một số tuyến quốc lộ mặt đường nhỏ hẹp, một số đoạn đã xuống cấp như Quốc lộ 7 lên cửa khẩu Nậm Cắn.

Tuyến Quốc lộ 1A, đường N5 có quá nhiều đường dân sinh cắt ngang dẫn đến vận hành phương tiện trên đường khó khăn, nguy hiểm; đường tránh thành phố Vinh nhiều đoạn không có giải phân cách cứng; Quốc lộ 46 đoạn xuống cảng Cửa Lò, cảng Nghi Thiết nằm trong khu dân cư, có nhiều vị trí giao cắt, tầm nhìn bị hạn chế.

Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc.



Quy định về tải trọng cho phép tham gia giao thông của xe ô tô vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát nước ngoài (xe Lào) còn bất cập; việc xử lý xe biển Lào vi phạm về tải trọng của cơ quan chức năng chưa quyết liệt, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe mang biển kiểm soát Việt Nam và đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe mang biển kiểm soát Lào.



Mặc dù đã có nghị định thư chung nhưng việc áp dụng Luật Giao thông đường bộ giữa các nước ASEAN, đặc biệt là đối với xe đầu kéo còn có nhiều điểm khác nhau về hành chính, gây ùn ứ hàng hoá tại một số cửa khẩu.

Về vận tải khách, vẫn còn nhiều phương tiện vận tải khách bắt khách dọc đường, chở quá số người quy định, phương tiện kỹ thuật an toàn không đảm bảo vẫn lưu thông trên đường, xe dù bến cóc vẫn còn tồn tại… gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Đại diện Công ty cổ phần Vilaconic tham dự cuộc làm việc.



Làm rõ những nội dung của chuyên đề giám sát, đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực nghiêm túc thực hiện của các doanh nghiệp vận tải, nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị đã được đảm bảo, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định.

Đoàn giám sát tại Bến xe phía Đông của Công ty TNHH Văn Minh.



Đối với các kiến nghị, góp ý của doanh nghiệp về những bất cập liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như dự án An toàn giao thông giao thông đường bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.