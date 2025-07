Kinh tế Các doanh nghiệp, nhà máy ở Nghệ An chủ động ứng phó với bão số 3 Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, các doanh nghiệp, nhà máy trong Khu kinh tế Đông Nam đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Ứng phó với bão số 3 và công điện hỏa tốc của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tỉnh, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã tạm dừng thi công các công trình nhà cao tầng cũng như đường giao thông nội bộ đi qua khu công nghiệp để đảm bảo an toàn cho người dân; tổ chức chằng chống các tháp cẩu thi công tại các nóc nhà cao tầng.

Ngay khi có tin bão số 3 ảnh hưởng đến Nghệ An, nhà thầu đã tạm dừng thi công Tỉnh lộ 542E từ Quốc lộ 46 xã Hưng Nguyên đi đường 72m Hưng Tây - Quán Bàu. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Khu công nghiệp WHA I Nghệ An, do địa hình nền thấp và có hệ thống đê bao, mương thu gom nước riêng nên ngay sau khi có dự báo bão số 3 gây mưa lớn ảnh hưởng đến các nhà máy, Công ty CP WHA I Nghệ An liên tục kiểm tra, thử tải các máy bơm của khu công nghiệp; đồng thời, nhắc nhở các nhà thầu đang thi công công trình, nhà xưởng lớn tạm dừng thi công, chằng chống lại mái tôn.

Khu nhà cao tầng của Luxshera ICT 2 tại VSIP Nghệ An 1 cũng tạm dừng thi công, giằng néo tháp cẩu để đảm bảo an toàn trước bão số 3. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, trao đổi với đại diện Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt - chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiêp, được biết: Phòng chống bão số 3, công ty đã lập tổ công tác để rà soát, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thi công công trình; đồng thời, thành lập Tổ thường trực để xử lý các sự cố khi bão vào hoặc hoàn lưu bão gây mưa lớn.

Một nhà xưởng đang thi công tại Khu công nghiêp WHA giai đoạn 2 tạm dừng thi công để giằng néo lại thiết bị nhằm đảm bảo an toàn khi mưa bão. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Vũ Hữu Hiệp - Trưởng phòng An toàn và Phòng, chống thiên tai, Văn phòng Khu công nghiệp WHA I Nghệ An cho biết: Khu công nghiêp WHA I Nghệ An thiết kế 2 hệ thống máy bơm công suất lớn với gần 10 tổ máy. Giai đoạn 1 đã vận hành 3 tổ máy, công suất bơm 10 m3/giây; giai đoạn 2 đang đầu tư 6 tổ máy, công suất bơm 15 m3/giây. Đây là hệ thống bơm tiêu úng dự phòng khi mưa lớn trên 200mm, nếu nước trong hệ thống nội bộ khu công nghiêp dâng cao sẽ vận hành hệ thống bơm chuyển tải nước ra kênh và sông bên ngoài.

Trạm bơm Khu công nghiêp WHA giai đoạn 1 tổ chức kiểm tra và bơm thử tối 20/7 và hiện duy trì mức nước vừa trong các mương nội bộ khu công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn xã Phúc Lộc cho biết: So với trước đây, hệ thống bơm tiêu úng đã được Khu kinh tế Đông Nam đầu tư tương đối hoàn thiện nên nguy cơ ngập ít hơn. Tuy nhiên, để phòng chống ngập hiệu quả, trong tình huống mưa lớn trên 200mm, Khu công nghiêp WHA I Nghệ An cần phối hợp đồng bộ cùng lúc với vận hành xả chống úng của các xã và tỉnh. Đặc biệt, khi mưa lớn, nước biển dâng, dẫn tới cống Bara Nghi Quang phải đóng cửa, dễ gây ngập úng vùng ven sông Cấm, vì vậy, các đơn vị của Khu công nghiêp WHA I Nghệ An cũng như cấp xã phải bám sát các bản tin dự báo, phối hợp chặt chẽ để chủ động bơm xả cho phù hợp.

Mương thoát bên ngoài Khu công nghiêp WHA giai đoạn 1 đã được đầu tư từ năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổ chức nạo vét mương thoát nội đồng Phúc Lộc trước mùa mưa bão. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Phạm Thế Nhật - Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Phòng chống bão số 3, ngoài lập nhóm Zalo về phòng, chống cháy, nổ, thiên tai chung cho các khu công nghiêp thuộc Khu kinh tế Đông Nam để cung cấp thông tin, chỉ đạo thường xuyên, ngày trong chiều 21/7, Ban đã có Văn bản số 1373/KKT-XDMT đôn đốc các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu công nghiêp thuộc Khu kinh tế chủ động thành lập bộ phận thường trực, xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; duy trì lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Ban phòng, chống lụt bão tỉnh để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão vào./.