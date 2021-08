Các doanh nghiệp ở Nghệ An chủ động sản xuất '3 tại chỗ' để phòng dịch

Khẩn trương thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2 tại TP. Vinh, nhất là thời điểm toàn thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, với tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó", theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, các giải pháp nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đã ngay lập tức được triển khai.

Riêng đối với các doanh nghiệp tại KCN Nam Cấm, WHA và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc thì được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh của địa phương. Đồng thời, khẩn trương điều chỉnh quy mô sản xuất, bố trí người lao động "3 tại chỗ" tại nhà máy; tạm dừng việc bố trí xe đưa, đón công nhân tập trung (đi, về hàng ngày) trước 0h00 ngày 25/8/2021 để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào địa bàn KCN.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp trong địa bàn KKT Đông Nam và các KCN: Hoàng Mai, Đông Hồi, Nghĩa Đàn, cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện và các quy định của các cơ quan liên quan. Trường hợp tự đánh giá nguy cơ dịch bệnh xét thấy tình hình cấp bách, các doanh nghiệp cần phải chủ động xem xét, áp dụng ngay các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như các doanh nghiệp trong KCN Nam Cấm và WHA.

Chủ động đối phó với dịch bệnh

Tại KCN VSIP, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 13/20 doanh nghiệp bố trí chỗ ăn, ở tại chỗ cho người lao động theo phương án "3 tại chỗ" với tổng cộng 3.598 công nhân.

Ban Quản lý KCN VSIP đã thường xuyên tiến hành phun khử khuẩn trên các trục đường chính trong KCN. Ảnh: T.Đ

Ông Lê Đức Giáp - Trưởng phòng An toàn an ninh và Môi trường, kiêm Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, hiện nay phía công ty cũng đã tuyên truyền để các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và của BQL KKT Đông Nam. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực hiện các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh nhưng đồng thời vẫn phải đáp ứng kế hoạch sản xuất, đơn hàng, còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị đã bố trí được phương án "3 tại chỗ", trợ cấp 3 bữa ăn/ngày cho công nhân khi ở lại và có doanh nghiệp còn hỗ trợ từ 1 -1,5 triệu đồng/tháng trong thời gian ở lại doanh nghiệp, nhưng một số lao động vẫn có tâm lý lo sợ, không muốn ở lại. Điều này vô tình khiến cho công nhân có nguy cơ bị lây bệnh bên ngoài cộng đồng nếu như không thực hiện "3 tại chỗ" ở doanh nghiệp.

Hiện tại trong KCN VSIP đã có 13/20 doanh nghiệp bố trí "3 tại chỗ" cho khoảng 3.598 người lao động. Ảnh: T.Đ

Ông Giáp cũng cho biết, hiện tại trong số gần 12.000 công nhân trong KCN VSIP nhưng mới chỉ có vài trăm lao động được tiêm phòng vắc-xin đợt 1, vì thế điều mà các doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay là sớm được ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân.

Hiện tại, KCN VSIP cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm địa điểm để xây dựng khu cách ly F1, để đề phòng nếu như xuất hiện các ca F1 trong KCN thì sẽ tập trung cách ly, góp phần giảm tải áp lực cho cộng đồng bên ngoài KCN.



Tại KCN Bắc Vinh, bà Lê Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Công ty đầu tư phát triển KCN Bắc Vinh cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương và BQL KKT Đông Nam, hiện nay công ty cũng đã thông tin đến tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN, một số doanh nghiệp có số công nhân ít đã bố trí được phương án "3 tại chỗ", còn một số doanh nghiệp có lượng công nhân đông cũng đành chấp nhận tạm dừng hoạt động. Dù rất khó khăn nhưng các doanh nghiệp cũng đành phải chấp nhận để cùng đồng hành với địa phương chống dịch.

Hiện tại, để phòng, chống dịch bệnh, Công ty CP may Minh Anh Kim Liên đã quyết định tạm thời ngừng mọi hoạt động sản xuất và cho hơn 3.000 công nhân nghỉ việc. Ảnh tư liệu: Thu Huyền

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP may Minh Anh Kim Liên cho biết, trước khi TP. Vinh thực hiện tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”, phía công ty cũng đã bố trí cho hơn 200 lao động ngoại tỉnh ăn, nghỉ và làm việc tại công ty, số còn lại đến từ các huyện vẫn tổ chức xe đưa, đón công nhân. Tuy nhiên, hiện nay do rất khó bố trí chỗ ăn ở tập trung cho công nhân trong thành phố nên Ban Giám đốc công ty đã quyết định tạm thời ngừng mọi hoạt động sản xuất và cho hơn 3.000 công nhân nghỉ việc trong thời gian thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.