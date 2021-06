Các doanh nghiệp tại TP Vinh chủ động phòng dịch, duy trì sản xuất

Doanh nghiệp chủ động

Nhà máy hiện có 200 công nhân, trong đó có 60 công nhân ngoài địa bàn thành phố Vinh, theo Chỉ thị 16 về giãn cách, Nhà máy đã qua rà soát sắp xếp đã bố trí cho 30 lao động ở lại tại nhà máy và 30 lao động phải tạm nghỉ vì lý do gia đình. Hiện tại, mặc dù dịch và ảnh hưởng do phải cắt giảm lao động, nhưng Nhà máy vẫn đảm bảo dây chuyền chạy 24/24h.

Các doanh nghiệp Nghệ An, trong đó có cảng Cửa Lò vừa nỗ lực giữ vững sản xuất và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Tư liệu

Tương tự, tại Công ty may Minh Anh Kim Liên, trước khi giãn cách xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16, Công ty có khoảng 400 lao động Hà Tĩnh đã thuộc diện phải bố trí ở lại theo Chỉ thị 15; nay do tăng cấp độ giãn cách, nên gần 2.000 trong tổng số 3.200 công nhân làm việc tại Công ty ở ngoài TP Vinh đối mặt với nguy cơ không thể đến nhà máy làm việc.

Chính vì vậy, để thực hiện "mục tiêu kép" một mặt Công ty rà soát lại ca kíp, nhân lực lao động và bố trí công nhân địa bàn ngoài TP Vinh được ở lại trong nhà máy; đồng thời tìm cơ sở trường học, nhà nghỉ gần khu vực nhà máy. Trước mắt, một số công nhân được bố trí ăn ở ngay tại nhà máy để duy trì sản xuất và chấp hành nghiêm quy định phòng dịch.



Công nhân tại Công ty may Minh Anh Kim Liên, KCN Bắc Vinh đang làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Đình Sinh – Tổng Giám đốc Công ty may Minh Anh Nghệ An cho biết: Đợt trước Công ty đã nỗ lực để sắp xếp cho 400 lao động Hà Tĩnh làm việc tại Nhà máy theo yêu cầu giãn cách của Chỉ thị 15/CT-TTg và hiện tại theo yêu cầu mới Chỉ thị 16/CT-TTg Công ty may tại KCN Bắc Vinh đang nỗ lực tìm mọi biện pháp và gần như căng mình để duy trì sản xuất, nhằm đảm bảo giao hàng đúng hẹn theo hợp đồng đã ký.