Các đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Nghệ An nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao Báo Nghệ An trong thời gian qua thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân; xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Công ty Xăng dầu Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt tập thể Báo Nghệ An, Ban biên tập Báo Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục nỗ lực xây dựng tập thể vững mạnh, đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền; luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu, tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng, chính quyền và diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà./.