Các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp ủng hộ gần 5 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Công ty Xăng dầu Nghệ An ủng hộ 2 đợt với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Ảnh: PV

Sau khi có chủ trương vận động của Trung ương và Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành công văn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng cùng chung tay ủng hộ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị y tế… cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19, khu vực cách ly và đảm bảo an sinh xã hội cho những đối tượng yếu thế cần sự giúp đỡ của cộng đồng, để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: PV Sau hơn 2 tuần phát động, tính đến ngày 16/6/2021, toàn Đảng bộ vận động, quyên góp được gần 5 tỷ đồng ủng hộ gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Quỹ phòng, chống Covid-19 quốc gia thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành chủ quản và Tổng công ty.



Trước đó, để động viên người lao động tại các doanh nghiệp có lượng lao động tập trung đông, Thường trực Đảng ủy Khối đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng dịch và tặng nước sát khuẩn, khẩu trang cho 03 doanh nghiệp: Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty CP May Minh Anh - Nghệ An, Công ty CP May Halotexco.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: Khánh Hồng Mặc dù nhiều doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp bị tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đã có nhiều nỗ lực, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục vận động các doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái góp sức cùng nhân dân cả nước với mong muốn nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.