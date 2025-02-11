Chủ Nhật, 2/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Các đồng minh của Mỹ chờ đợi câu trả lời trước khi cam kết tham gia lực lượng hòa bình ở Gaza

Mỹ Nga 02/11/2025 18:25

Hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn ở Gaza, một thành phần quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông vẫn chưa thành hiện thực.

Ảnh màn hình 2025-11-02 lúc 15.28.17
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9. Ảnh: Reuters

Theo CNN, kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump kêu gọi một lực lượng đa quốc gia để ổn định vùng đất bị tàn phá, nhưng những người tham gia tiềm năng cho biết các chi tiết quan trọng về nhiệm vụ của nó vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông Trump đã công bố kế hoạch chấm dứt cuộc chiến ở Gaza vào ngày 29/9, nói rằng Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) dự kiến sẽ triển khai "ngay lập tức" để huấn luyện cảnh sát Palestine, bảo vệ biên giới với Israel và Ai Cập, ngăn chặn dòng đạn dược và cho phép rút thêm quân đội Israel khỏi Gaza.

Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn bao gồm việc thả các con tin từ Gaza và các tù nhân Palestine và những người bị giam giữ từ Israel. Giai đoạn thứ hai trong kế hoạch của ông Trump yêu cầu thành lập ISF. Trong khi các quan chức Mỹ đã đưa ra một số gợi ý về các trường hợp có thể tham gia và một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng không có quốc gia nào chính thức tuyên bố tham gia.

Những người tham gia tiềm năng - đồng minh của Mỹ, đang tìm kiếm sự rõ ràng và đảm bảo trước khi đưa quân đến Gaza, nơi hiện đang phải đối mặt với các dân quân vũ trang, băng đảng tội phạm và mối đe dọa tấn công của Israel mà không có dấu hiệu giải giáp của Hamas. Lực lượng này sẽ là một nỗ lực đa quốc gia chưa từng có để ổn định lãnh thổ do Hamas kiểm soát từ năm 2007.

Một quan chức Trung Đông quen thuộc với các kế hoạch nói với CNN rằng các quốc gia dự kiến sẽ tham gia nhiệm vụ vẫn đang thảo luận với Mỹ về các vấn đề chính, bao gồm quy mô của lực lượng, số lượng nhân viên mà mỗi quốc gia sẽ đóng góp, hệ thống chỉ huy, ai sẽ lãnh đạo việc ra quyết định và thời gian triển khai lực lượng.

Israel đã bày tỏ lo ngại về những người tham gia lực lượng, nói rằng họ sẽ không tha thứ cho sự tham gia của các quốc gia mà họ coi là đối kháng, như Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến Hamas đồng ý ngừng bắn.

Lucy Kurtzer-Ellenbogen, một thành viên cao cấp của Viện Trung Đông của Mỹ, cho biết: “Những vấn đề về thành phần này, sự thiếu rõ ràng xung quanh các chi tiết cụ thể, ví dụ, nhiệm vụ giải trừ quân bị và sự không chắc chắn xung quanh sự tương tác và phối hợp chắc chắn sẽ kéo theo với Lực lượng Quốc phòng Israel - tất cả đặt ra những thách thức cho việc thành lập ISF".

Quan chức khu vực nói với CNN rằng, một số quốc gia tham gia tiềm năng đã khẳng định rằng, lực lượng này chỉ là chuyển tiếp, với một mốc thời gian giới hạn cho đến khi Chính quyền Palestine "được trao quyền" có thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ở Gaza.

Theo CNN
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mỹ có thể mất nhiều năm và hàng trăm triệu USD để tái khởi động thử hạt nhân

Mỹ có thể mất nhiều năm và hàng trăm triệu USD để tái khởi động thử hạt nhân

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia?

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia?

Mỹ cảnh báo về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Mỹ cảnh báo về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Ấn định thời gian, địa điểm thả con tin Israel tại Gaza; Hamas và Israel cùng tuyên bố không dự lễ ký thỏa thuận hòa bình

Ấn định thời gian, địa điểm thả con tin Israel tại Gaza; Hamas và Israel cùng tuyên bố không dự lễ ký thỏa thuận hòa bình

Đọc tiếp

Mỹ có thể mất nhiều năm và hàng trăm triệu USD để tái khởi động thử hạt nhân

Mỹ có thể mất nhiều năm và hàng trăm triệu USD để tái khởi động thử hạt nhân

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia?

Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Bulgaria, Hungary và Slovakia?

Mỹ cảnh báo về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Mỹ cảnh báo về vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Ấn định thời gian, địa điểm thả con tin Israel tại Gaza; Hamas và Israel cùng tuyên bố không dự lễ ký thỏa thuận hòa bình

Ấn định thời gian, địa điểm thả con tin Israel tại Gaza; Hamas và Israel cùng tuyên bố không dự lễ ký thỏa thuận hòa bình

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Các đồng minh của Mỹ chờ đợi câu trả lời trước khi cam kết tham gia lực lượng hòa bình ở Gaza

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO