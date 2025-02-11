Quốc tế Các đồng minh của Mỹ chờ đợi câu trả lời trước khi cam kết tham gia lực lượng hòa bình ở Gaza Hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn ở Gaza, một thành phần quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông vẫn chưa thành hiện thực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9. Ảnh: Reuters

Theo CNN, kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump kêu gọi một lực lượng đa quốc gia để ổn định vùng đất bị tàn phá, nhưng những người tham gia tiềm năng cho biết các chi tiết quan trọng về nhiệm vụ của nó vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông Trump đã công bố kế hoạch chấm dứt cuộc chiến ở Gaza vào ngày 29/9, nói rằng Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) dự kiến sẽ triển khai "ngay lập tức" để huấn luyện cảnh sát Palestine, bảo vệ biên giới với Israel và Ai Cập, ngăn chặn dòng đạn dược và cho phép rút thêm quân đội Israel khỏi Gaza.

Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn bao gồm việc thả các con tin từ Gaza và các tù nhân Palestine và những người bị giam giữ từ Israel. Giai đoạn thứ hai trong kế hoạch của ông Trump yêu cầu thành lập ISF. Trong khi các quan chức Mỹ đã đưa ra một số gợi ý về các trường hợp có thể tham gia và một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng không có quốc gia nào chính thức tuyên bố tham gia.

Những người tham gia tiềm năng - đồng minh của Mỹ, đang tìm kiếm sự rõ ràng và đảm bảo trước khi đưa quân đến Gaza, nơi hiện đang phải đối mặt với các dân quân vũ trang, băng đảng tội phạm và mối đe dọa tấn công của Israel mà không có dấu hiệu giải giáp của Hamas. Lực lượng này sẽ là một nỗ lực đa quốc gia chưa từng có để ổn định lãnh thổ do Hamas kiểm soát từ năm 2007.

Một quan chức Trung Đông quen thuộc với các kế hoạch nói với CNN rằng các quốc gia dự kiến sẽ tham gia nhiệm vụ vẫn đang thảo luận với Mỹ về các vấn đề chính, bao gồm quy mô của lực lượng, số lượng nhân viên mà mỗi quốc gia sẽ đóng góp, hệ thống chỉ huy, ai sẽ lãnh đạo việc ra quyết định và thời gian triển khai lực lượng.

Israel đã bày tỏ lo ngại về những người tham gia lực lượng, nói rằng họ sẽ không tha thứ cho sự tham gia của các quốc gia mà họ coi là đối kháng, như Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến Hamas đồng ý ngừng bắn.

Lucy Kurtzer-Ellenbogen, một thành viên cao cấp của Viện Trung Đông của Mỹ, cho biết: “Những vấn đề về thành phần này, sự thiếu rõ ràng xung quanh các chi tiết cụ thể, ví dụ, nhiệm vụ giải trừ quân bị và sự không chắc chắn xung quanh sự tương tác và phối hợp chắc chắn sẽ kéo theo với Lực lượng Quốc phòng Israel - tất cả đặt ra những thách thức cho việc thành lập ISF".

Quan chức khu vực nói với CNN rằng, một số quốc gia tham gia tiềm năng đã khẳng định rằng, lực lượng này chỉ là chuyển tiếp, với một mốc thời gian giới hạn cho đến khi Chính quyền Palestine "được trao quyền" có thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ở Gaza.