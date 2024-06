Pháp luật Các hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Anh Và Bá Ca trú tại huyện Kỳ Sơn hỏi: Biên giới quốc gia là gì? Các biện pháp và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được quy định như thế nào?

Trả lời:

-Theo Điều 1 Luật Biên giới quốc gia năm 2023 thì biên giới quốc gia của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều 19 Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm:

+ Quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên được áp dụng trong trường hợp tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới ổn định;

+Quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường được áp dụng khi có sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hai bên biên giới; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội một số địa bàn ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp; địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới đang tiến hành diễn tập quân sự, an ninh, trật tự, xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn hoặc đang tiến hành hoạt động truy bắt tội phạm mà đối tượng phạm tội có thể vượt qua biên giới; khi lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới đề nghị;

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy trao đổi với lực lượng chức năng của nước bạn Lào đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh tư liệu: CSCC

+ Quản lý, bảo vệ biên giới trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng chiến tranh thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng.

-Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được quy định tại Điều 20 Luật Biên phòng Việt Nam bao gồm:

+Vận động quần chúng;

+Pháp luật;

+Ngoại giao;

+ Kinh tế;

+Khoa học - kỹ thuật;

+Nghiệp vụ;

+ Vũ trang.