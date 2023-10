Các hoạt động hướng tới Net Zero tại của Tập đoàn TH

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phát triển các dự án năng lượng tái tạo

Chiến lược Tập đoàn TH đề ra cho việc cắt giảm thông qua các sáng kiến, dự án phát triển bền vững bao gồm: Giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo... Kết quả, với rất nhiều giải pháp đồng bộ và hành động quyết liệt, năm 2022, hệ thống trang trại của TH đã giảm phát thải khí nhà kính trung bình hơn 20%/đơn vị sản phẩm, vượt kế hoạch đề ra.

Ngay từ dự án sữa tươi sạch đầu tiên, Tập đoàn TH đã đầu tư công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới vào sử dụng. Từ đó đến nay, mọi hoạt động của TH đều tuân thủ nguyên tắc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo... với mục tiêu lắp đặt 2 - 3 MWp/năm cho cụm trang trại của TH. Trong xu thế chung của các doanh nghiệp đang tìm phương án sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, đồng thời khai thác đặc thù thời tiết khô nắng của vùng Bắc Trung Bộ, TH triển khai dự án điện mặt trời mái nhà từ tháng 6/2020. Cuối tháng 9/2020, dự án hoàn thành phần lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia.

Dây chuyền chế biến sữa tại Nhà máy sữa TH. Ảnh: Việt Phương

Trên những mái nhà của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH hay Cụm trang trại bò sữa, TH đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Hệ thống này vừa tạo ra nguồn điện xanh, vừa giúp Tập đoàn tiết kiệm chi phí sản xuất vừa góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, Tập đoàn đang hợp tác để tiếp tục lắp đặt các hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò TH Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Lạt… theo hình thức tự dùng. Giải pháp phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng đang được Chính phủ và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khuyến khích lắp đặt. Hiện tại, đã có 6 trang trại triển khai sử dụng năng lượng mặt trời với lượng điện năng tương đương 1/8 nhu cầu (vào mùa Hè khả năng cung cấp sẽ chiếm 1/5 nhu cầu tổng thể).

Hệ thống điện mặt trời mái nhà sau khi đi vào hoạt động giúp Tập đoàn tiết kiệm 29,000 kWh/tháng, góp phần giảm đáng kể lượng khí phát thải ra môi trường. Riêng năm 2022, trang trại TH đã hòa lưới điện xấp xỉ 7 triệu kWh (đáp ứng gần 10% lượng điện tiêu dùng tại đơn vị trang trại), tương đương giảm/thu hồi hơn 4.500 tấn CO 2 /năm.

Điện mặt trời mái nhà giúp tiết kiệm chi phí, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ môi trường. Ảnh: Việt Phương

Bên cạnh đó nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện và tham gia vào quá trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm thiểu phát thải khí CO 2 , Tập đoàn TH cũng đồng thời nghiên cứu phát triển thêm các dự án điện sinh khối tại Nhà máy sản xuất mía đường Nasu Nghệ An với công suất dự kiến 30MW giai đoạn 2023-2026, lắp đặt thêm các hệ thống điện mặt trời tại nhà, tại nhà máy sản xuất gỗ Nghệ An và các nhà máy sản xuất thực phẩm khác của Tập đoàn TH.

Đồng thời TH còn ứng dụng nhiều giải pháp tối ưu hóa năng lượng phụ trợ cho hoạt động sản xuất như điện, nước, hơi, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cũng như giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. Chẳng hạn, TH thực hiện dự án thu hồi nước ngưng ở một số thiết bị chủ chốt. Lượng nước ngưng thu hồi được chiếm 50-60% tổng lượng hơi cấp cho sản xuất, tiết kiệm dầu F0 cho nhà máy. Kết quả, chỉ số sử dụng điện, dầu, nước năm 2022 đều giảm đáng kể so với 2021. Một số dự án tầm nhìn đến năm 2026, TH sẽ triển khai bao gồm sử dụng năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý chất thải chăn nuôi để phục vụ cho các hoạt động tại trang trại (đun nước nóng).

Bên cạnh đó, với các dự án đầu tư dây chuyền thiết bị mới, TH luôn ưu tiên lựa chọn dây chuyền, thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, hiệu suất cao.

Hướng tới mục tiêu cân bằng, Net Zero

Khi cắt giảm và chuyển đổi được thực hành đến mức tối đa thì "hấp thụ" là bước quan trọng để hướng tới mục tiêu cân bằng, Net Zero. Hiện Tập đoàn TH đã và đang nỗ lực trồng thật nhiều cây xanh để hấp thụ, bù lại lượng CO 2 do quá trình sản xuất thải ra. Tầm nhìn phát triển đến năm 2025, Tập đoàn TH hướng đến mục tiêu trồng 10.000 cây xanh/năm với tỷ lệ sống và phát triển được đảm bảo ở mức 90% số lượng cây được trồng mới. Diện tích các mảng xanh xung quanh trang trại và nhà máy của TH luôn được phủ dày qua mỗi năm bằng những hoạt động và con số cụ thể. Riêng trong 2 năm 2021 - 2022, Tập đoàn TH đã trồng được gần 50.000 cây thân gỗ các loại trong khu vực nhà máy.

Điện mặt trời tại Nhà máy sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên, Nghĩa Đàn. Ảnh: Việt Phương

Câu chuyện, mô hình nổi bật đóng góp mạnh mẽ vào quá trình hướng tới Net Zero ở TH có thể kể đến “Hàng rào sinh học” dài 2,8km tại trang trại Dalatmilk ở Lâm Đồng liên tục được duy trì chăm sóc và phát triển. Trang trại Dalatmilk không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, cây được phát triển tự nhiên, tạo nguồn thức ăn cho côn trùng, các loài động vật nhỏ và chim ăn quả mọng, các loại cò…

Tập đoàn cũng đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương, các tổ chức bảo vệ môi trường thực hiện nhiều dự án trồng, khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng tại các tỉnh/thành phố của đất nước. Chẳng hạn, TH tham gia tài trợ dự án Khôi phục rừng đặc dụng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Láng Sen - Long An; Vườn Quốc gia Cát Bà; dự án “Vá rừng trên núi đá” tại Vân Hồ, Sơn La…

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Điều phối Ủy ban Phát triển bền vững, Tập đoàn TH cho biết: Trong tương lai, Ủy ban Phát triển bền vững của Tập đoàn TH sẽ triển khai mạnh mẽ dự án Quỹ cây xanh TH nhằm trực tiếp góp phần “hấp thụ” CO 2 cho chính doanh nghiệp, giúp cân bằng phát thải và tạo ra nhiều giá trị tăng thêm như sinh kế người dân, cải thiện sinh thái, cảnh quan, môi trường...