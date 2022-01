Các hoạt động trao nhà tình nghĩa, tặng quà Tết người nghèo ở Nghệ An

Ngôi nhà Đại đoàn kết trao tặng cho gia đình có diện tích 60m 2 , gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, mái lợp tôn chống nóng với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Phòng Hậu cần Công an tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình 20 triệu đồng, mạnh thường quân hỗ trợ 10 triệu đồng và chính quyền địa phương ủng hộ vật liệu xây và ngày công để xây dựng hoàn thiện căn nhà trị giá 10 triệu đồng.

phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Đảng bộ xã Tiền Phong tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Hùng Thị Xuân (dân tộc Khơ mú) ở bản Phương Tiến 2, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Cũng tại buổi lễ, đoàn cũng trao tặng cho gia đình chị Xuân một số vật dụng như bàn ghế, chăn ga, gối nệm, bồn lọc nước, xe đẩy cho người khuyết tật trị giá 15 triệu đồng.

* Ngày 13/1, Tạp chí Nông thôn Việt - cơ quan ngôn luận của Tổng hội NN&PTNT Việt Nam đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao các công trình thuộc Chương trình Nghĩa tình biên giới do Tạp chí Nông thôn Việt vận động kinh phí sửa chữa trạm quân Y tại bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có ông Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT VN cùng lãnh đạo sở Nông nghiệp tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình biên giới - Tạp chí Nông thôn Việt đã trao số tiền 100 triệu đồng của Ngân hàng VietinBank giúp cải tạo, sửa chữa Trạm quân dân y Huồi Bắc.

Bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng sửa chữa Trạm quân dân y Huồi Bắc. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT VN bày tỏ sự phấn khởi khi công trình Trạm quân dân y Huồi Bắc đã được cải tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu của quân và dân tại địa phương. Thời gian tới, Tổng hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng tại địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế cũng như an sinh xã hội.



Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình biên giới đã trao tặng Trạm quân dân y Huồi Bắc 20 triệu đồng để tiếp tục nâng cấp một số hạng mục của công trình.

Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 100 phần quà Tết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bắc Lý, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.

Tiếp đó, đoàn đã tặng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Bắc Lý 1 phòng đọc trị giá 71 triệu đồng bao gồm trang thiết bị và nhiều đầu sách giá trị.

Tặng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Bắc Lý 1 phòng đọc trị giá 71 triệu đồng. Ảnh: Duy Khánh

Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng hội NN&PTNT VN đã đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Mường Lống tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình biên giới - Tạp chí Nông thôn Việt đã trao tặng nhà trường 10 triệu đồng và một số sách phục vụ việc dạy và học của thầy và trò./.