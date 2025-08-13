Thứ Tư, 13/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê

Quốc Duẩn 13/08/2025 15:30

Từ khoai tây quen thuộc, chỉ cần biến tấu một chút là bạn đã có bát canh viên khoai tây dẻo dai, ngọt thanh, vừa lạ miệng vừa “hao cơm” khiến ai ăn cũng thích.

Khoai tây vốn là nguyên liệu quen thuộc trong bếp Việt, thường được cắt miếng nấu canh hoặc chiên giòn. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ biến tấu một chút để tạo ra món canh viên khoai tây và rau củ – vừa dẻo dai như mochi, vừa ngọt thanh từ rau củ, lại đậm đà nhờ thịt viên.

Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê

Nguyên liệu (2–3 người ăn)

  • 2 củ khoai tây (khoảng 700g)
  • 200g thịt heo xay
  • Nấm sò (hoặc nấm yêu thích)
  • 1 bó cải thìa
  • 1/2 củ cà rốt
  • 10g gừng
  • 800ml nước dùng gà (hoặc nước ninh xương)
  • Dầu mè, gia vị, đường, bột bắp

Lưu ý: Ăn chay có thể thay thịt bằng nấm, đậu phụ; dùng nước hầm rau củ thay cho nước dùng gà.

Cách làm canh viên khoai tây

Bước 1: Chuẩn bị khoai tây

Gọt vỏ, bào khoai tây thật mịn. Cho vào khăn vải mỏng, vắt lấy nước vào tô. Giữ phần nước này để tinh bột lắng lại.

Bước 2: Lấy tinh bột khoai

Rửa phần khoai bào thêm 1–2 lần để thu được nhiều tinh bột nhất. Để nước rửa yên 15 phút cho tinh bột lắng, gạn bỏ phần nước phía trên, giữ lại lớp tinh bột trắng dưới đáy.

Bước 3: Tạo viên khoai

Trộn phần khoai bào đã vắt khô với tinh bột vừa thu được, nhào kỹ rồi vo thành viên tròn cỡ trứng cút.

Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê

Bước 4: Chuẩn bị thịt viên

Ướp thịt xay với gia vị, dầu mè, bột bắp và chút đường. Viên tròn vừa ăn, áp chảo cho săn lại.

Bước 5: Nấu canh

Đun sôi nước dùng gà với gừng. Thả viên khoai vào nấu 3 phút, khi nổi lên thì cho thịt viên và rau củ vào. Nêm nếm lại, nấu thêm 3 phút rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê

Những viên khoai tây dẻo dai quyện cùng vị ngọt thanh của nấm, rau và thịt viên tạo nên bát canh vừa ấm bụng vừa lạ miệng. Chỉ cần chịu khó ở khâu tách tinh bột, bạn sẽ có món ăn độc đáo mà ai ăn cũng gật gù khen ngon.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Huyện Tương Dương xây dựng phong cách làm việc dân chủ, 'nói đi đôi với làm'

Huyện Tương Dương xây dựng phong cách làm việc dân chủ, 'nói đi đôi với làm'

Cách làm mai vàng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2025

Cách làm mai vàng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2025

Đọc tiếp

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Huyện Tương Dương xây dựng phong cách làm việc dân chủ, 'nói đi đôi với làm'

Huyện Tương Dương xây dựng phong cách làm việc dân chủ, 'nói đi đôi với làm'

Cách làm mai vàng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2025

Cách làm mai vàng ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2025

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO