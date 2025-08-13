Khỏe & Đẹp Các làm canh viên khoai tây ngon lạ miệng, ai ăn cũng mê Từ khoai tây quen thuộc, chỉ cần biến tấu một chút là bạn đã có bát canh viên khoai tây dẻo dai, ngọt thanh, vừa lạ miệng vừa “hao cơm” khiến ai ăn cũng thích.

Khoai tây vốn là nguyên liệu quen thuộc trong bếp Việt, thường được cắt miếng nấu canh hoặc chiên giòn. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ biến tấu một chút để tạo ra món canh viên khoai tây và rau củ – vừa dẻo dai như mochi, vừa ngọt thanh từ rau củ, lại đậm đà nhờ thịt viên.

Nguyên liệu (2–3 người ăn)

2 củ khoai tây (khoảng 700g)

200g thịt heo xay

Nấm sò (hoặc nấm yêu thích)

1 bó cải thìa

1/2 củ cà rốt

10g gừng

800ml nước dùng gà (hoặc nước ninh xương)

Dầu mè, gia vị, đường, bột bắp

Lưu ý: Ăn chay có thể thay thịt bằng nấm, đậu phụ; dùng nước hầm rau củ thay cho nước dùng gà.

Cách làm canh viên khoai tây



Bước 1: Chuẩn bị khoai tây



Gọt vỏ, bào khoai tây thật mịn. Cho vào khăn vải mỏng, vắt lấy nước vào tô. Giữ phần nước này để tinh bột lắng lại.



Bước 2: Lấy tinh bột khoai



Rửa phần khoai bào thêm 1–2 lần để thu được nhiều tinh bột nhất. Để nước rửa yên 15 phút cho tinh bột lắng, gạn bỏ phần nước phía trên, giữ lại lớp tinh bột trắng dưới đáy.



Bước 3: Tạo viên khoai



Trộn phần khoai bào đã vắt khô với tinh bột vừa thu được, nhào kỹ rồi vo thành viên tròn cỡ trứng cút.



Bước 4: Chuẩn bị thịt viên



Ướp thịt xay với gia vị, dầu mè, bột bắp và chút đường. Viên tròn vừa ăn, áp chảo cho săn lại.



Bước 5: Nấu canh



Đun sôi nước dùng gà với gừng. Thả viên khoai vào nấu 3 phút, khi nổi lên thì cho thịt viên và rau củ vào. Nêm nếm lại, nấu thêm 3 phút rồi tắt bếp.



Thành phẩm



Những viên khoai tây dẻo dai quyện cùng vị ngọt thanh của nấm, rau và thịt viên tạo nên bát canh vừa ấm bụng vừa lạ miệng. Chỉ cần chịu khó ở khâu tách tinh bột, bạn sẽ có món ăn độc đáo mà ai ăn cũng gật gù khen ngon.