Các làng hoa ở Nghệ An chộn rộn đón Tết

Người kinh doanh “ngóng” thị trường

Hiện các nhà vườn đã nhập về đa dạng các loại hoa đặc trưng Tết. Ảnh: T.P

Những ngày này, về các làng hoa, cây cảnh như Kim Chi, Kim Phúc (Nghi Ân), Trung Liên (Nghi Liên) hay dọc các phố chuyên doanh hoa, cây cảnh như: Đại lộ Lê Nin, Xô viết Nghệ Tĩnh… đã thấy không khí tất bật, khẩn trương.

Các nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh đã nhập các mặt hàng hoa Tết từ khắp nơi về phục vụ nhu cầu của người dân. Những chuyến xe tải chở mai vàng Bình Định, hoa dạ yến thảo, thược dược, đồng tiền, cẩm tú cầu Đà Lạt, cúc mâm xôi Đồng Tháp, quất cảnh Hưng Yên, đào Nhật Tân… cập bến Vinh, bốc dỡ hàng hoá.

Chị Võ Thị Thuý Hằng - chủ một nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh ở xã Nghi Ân (TP.Vinh) cho biết: “Từ cuối tháng 11/2023, tôi đã đến các vùng trồng hoa nổi tiếng trong cả nước để khảo sát giá, lựa chọn các nhà vườn trồng hoa chất lượng để đặt cọc trước. Đến tháng 1/2024 thì nhập hàng về bày bán. Năm nay, lượng hàng nhập về rất đa dạng, đầy đủ các chủng loại hoa và mức giá, phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau. 3 tháng nay, lượng hàng bán ra tăng mạnh do nhu cầu cải tạo khuôn viên, chỉnh trang và hoàn thiện các công trình tăng cao”.

Các xe hàng liên tục cập bến tại các điểm bán hoa Tết. Ảnh: T.P

Từ nhiều năm nay, khi diện tích vườn trồng hoa bị thu hẹp, người dân các làng nghề hoa, cây cảnh ngoại thành Vinh đã chuyển đổi sang kinh doanh hoa, cây cảnh, chủ yếu là nhập hoa các nơi về thuần dưỡng, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng để cung ứng cho thị trường.

Các loại cúc chậu mang màu sắc sặc sỡ đã được nhiều người chọn mua để trang trí tiểu cảnh sân vườn. Ảnh: T.P

Anh Hoàng Oai -chủ một đại lý hoa, cây cảnh ở xã Nghi Ân cho biết: “Nhà vườn của chúng tôi chủ yếu nhập hàng từ các nơi về để cung ứng cho các đại lý cấp 2, cho những người bán lẻ tại các chợ. Năm nay, kinh tế khó khăn, lo sức mua yếu nên vừa bán, vừa ngóng diễn biến thị trường. Chúng tôi cũng không nhập hàng về ồ ạt mà chia làm nhiều đợt khác nhau”.

Chỉ kinh doanh hoa, cây cảnh theo thời vụ vào những dịp lễ, Tết, bắt đầu từ tháng 12 dương lịch, chị Mai Hiên - chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh tại TP. Vinh đã ra tận các làng hoa ở Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên chọn các loại hoa phù hợp thị hiếu người tiêu dùng để nhập về bán Tết.

Để chọn những loại hoa ưng ý, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, nhiều chủ hàng hoa đã ra tận các vườn hoa phía Bắc để đặt mua. Ảnh: T.P

“Hiện nay, nhu cầu chơi hoa tươi tăng cao. Tuy nhiên, sẽ không dồn ồ ạt vào dịp Tết Nguyên đán mà người dân có xu hướng chơi hoa từ Tết dương đến Tết âm. Theo đó, phải nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng để cung ứng. Trước Tết, chủ yếu là các loại hoa bình dân, phân khúc rẻ như đào mi-ni, quất mi-ni, cúc chậu mi-ni… đến tết Nguyên đán chủ yếu đào cành, đào huyền, lan kết gỗ lũa, tuy-lip, ly kép... Năm nay, giá cả ít biến động, không tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên người dân cũng sẽ tiết kiệm mua sắm. Trước khi nhập hàng về, chúng tôi có khảo sát nhu cầu của khách, dựa trên lượng đơn đặt hàng trước để lấy hàng phù hợp” - chị Hiên cho biết.

Người trồng “ngóng” thời tiết

Ở các làng hoa Kim Chi, Kim Phúc, xã Nghi Ân (TP.Vinh), người dân tập trung cung ứng cho thị trường nội tỉnh. Ảnh: T.P

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay, anh Phạm Trung Kiên ở xóm Mậu 1, xã Kim Liên (Nam Đàn) trồng 1.000 chậu hoa ly các loại và 15.000 cây hoa cúc. Năm nay, thời tiết khá thất thường nên việc chăm sóc hoa gặp nhiều khó khăn, nhất là “đon” hoa nở trúng dịp Tết.

“Nắng ấm rồi mưa rét luân phiên và nằm ngoài dự tính nên việc chăm sóc hoa khá vất vả. Do đó, vừa dồn sức để bón phân, làm cỏ, vun gốc, bấm ngọn, tỉa cành, bọc nụ… thì còn phải bám sát dự báo thời tiết để có sự điều chỉnh phù hợp. Nếu trời rét thì chong đèn để kích nụ; nếu nắng kéo dài lại phải dùng màng che để hãm hoa nở. Còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thời điểm này, các thương lái đã đến tận vườn xem hoa, đặt cọc các loại hoa”, anh Kiên cho biết.

Người dân các làng nghề hoa, cây cảnh tất bật chuẩn bị hàng Tết. Ảnh: T.P

Mặc dù những năm gần đây, thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết có thêm rất nhiều sản phẩm mới lạ, chưa kể còn nhiều loại hoa nhập khẩu, nhưng các hộ trồng đào phai ở Nghệ An không lo lắng về đầu ra. Bởi so với các loại hoa khác, hoa đào vẫn là loại hoa đặc trưng mà hầu như gia đình nào cũng chưng Tết.

Đặc biệt, đào phai Nghệ An có vẻ đẹp riêng, độ bền cao vượt trội so với đào trồng ở các vùng khác. “Không lo về đầu ra, về cạnh tranh giá cả mà lo nhất thời tiết năm nay khá bất thường. Nếu từ nay đến Tết, thời tiết ấm kéo dài thì nhiều khả năng đào nở sớm hơn so với dự định”, anh Nguyễn Văn Phú - một hộ trồng đào ở Kim Thành (Yên Thành) cho biết.

Những người trồng hoa ly ở xã Nghi Long canh thời tiết hàng ngày để có cách điều chỉnh việc chăm sóc phù hợp, đon hoa ra đúng Tết. Ảnh: T.P

Cũng chung nỗi lo hoa nở sớm nên những hộ trồng hoa ly ở xã Nghi Long (Nghi Lộc) thời điểm này cũng vừa chăm hoa vừa “canh” thời tiết để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp. Thời tiết càng phức tạp thì việc chăm sóc hoa càng vất vả. Thời điểm này, phải canh chừng thời tiết từng ngày để điều chỉnh từ tưới nước, bón phân, điều chỉnh nhiệt độ nhà màng phù hợp để hoa nở đúng Tết”, anh Trần Quốc Tuấn - một hộ dân trồng hoa ly ở xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long (Nghi Lộc) cho biết.