Các làng nghề Nghệ An linh hoạt tiếp cận thị trường

(Baonghean.vn) - Do những đặc thù nên từ nhiều năm nay, Nghệ An có hàng nghìn giáo viên miền xuôi tự nguyện lên miền núi dạy học. Trong số này, có những người chấp nhận xa gia đình, xa con, gửi gắm “tình riêng” để ở lại cắm bản. Với họ, để đem chữ lên vùng cao, biết bao nhọc nhằn, khó khăn.

(Baonghean.vn) - Năm học 2021-2022, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã chuyển hơn 25,5 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Với nguồn kinh phí này, các nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, đảm bảo tối đa quyền lợi mà các em được thụ hưởng.

(Baonghean.vn) - Chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt in 4 màu trên giấy trắng sáng, trình bày đẹp, hiện đại với nội dung thông tin dày dặn, phong phú (gộp 4 số nhật báo của các ngày 1, 2, 3, 4 và số cuối tuần ngày 4/9/2022); phát hành ngày 31/8/2022.

(Baonghean.vn) - Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu, nhưng nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An vẫn đang phải loay hoay với bài toàn thiếu giáo viên. Điều đó, sẽ ảnh hưởng đến việc sắp xếp bố trí đội ngũ, lên kế hoạch dạy học và chất lượng dạy học của các nhà trường.

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã cận kề, với thời gian 4 ngày, thời tiết được dự báo khá đẹp nên nhiều gia đình và nhóm bạn bè quyết định tranh thủ đi tham quan, du lịch. Hiện tại, các điểm du lịch ở Nghệ An cũng đã sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách trong những ngày sắp tới.

(Baonghean.vn) - Trong lúc người nhà đi vắng, nghi do chập điện, lửa đã thiêu trụi ngôi nhà của một gia đình ở thị trấn Thanh Chương.

Để triển khai một chiến dịch phản công, Ukraine cần quân số và vũ khí nhiều hơn so với lực lượng Nga, điều Kiev không có vào lúc này.

"Đất nước có phong trào gì thì các tôn giáo hưởng ứng tích cực, đóng góp hiệu quả cho phong trào đó. Đất nước có khó khăn, thách thức thì với tinh thần đại đoàn kết, tôn giáo đồng hành cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đất nước có thuận lợi và thời cơ thì tôn giáo thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, xã biên giới Mường Típ (Kỳ Sơn) luôn duy trì được sự ổn định, an toàn về an ninh, trật tự. Giải pháp chính mà xã áp dụng là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngăn ngừa vi phạm từ trong tư tưởng, ý thức từng người dân. Thêm vào đó là sự chăm lo mọi mặt để đồng bào các dân tộc trên địa bàn an tâm sinh sống, “nói không” với các vi phạm pháp luật.