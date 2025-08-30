Thứ Bảy, 30/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Các lực lượng đã vào vị trí tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đã kết thúc
Quốc Duẩn| 30/08/2025 06:13

Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

  • 30/08/2025 06:22 Đông đảo người dân cũng đã tập trung ở SVĐ Mỹ Đình để chờ đón màn bắn pháo lễ.
    CẬP NHẬT: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - Ảnh 2.

    Khu vực cổng trường đua F1 Mỹ Đình, nơi không khí đang vô cùng sôi động và thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, đã tập trung trước cổng để tận mắt chứng kiến các loại khí tài hùng hậu của lực lượng Quân đội và Công an đang được tập kết tại đây.

    Theo chia sẻ nhanh từ một chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cổng, từ lúc 2h30 sáng ngày 30/8, toàn bộ xe cộ và khí tài của Quân đội, Công an sẽ đồng loạt tiến vào trung tâm thành phố. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh sắp tới.

Văn hóa

Các lực lượng đã vào vị trí tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Quốc Duẩn 30/08/2025 06:13

Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Link xem trực tiếp Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Nguồn: Truyền hình Hà Nội

Fanpage VTV24 live trực tiếp Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Lộ trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30/8

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30/8 có quy mô tương đương ngày 2/9, lộ trình các khối diễu binh giống hệt với lễ chính thức. Sau khi đi qua lễ đài, các khối sẽ tách ra di chuyển theo nhiều tuyến đường khác nhau.

Cụ thể, khối đi bộ gồm Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn quốc tế sẽ chia làm ba hướng:

  • Hướng 1: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Cung thể thao Quần Ngựa.
  • Hướng 2: Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
  • Hướng 3: Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Nghi trượng đi theo lộ trình Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Ngoài lực lượng đi bộ, các khối khác cũng được phân tuyến rõ ràng:

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: di chuyển về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: theo lộ trình Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Các xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức.

Khối xe cơ giới: chia làm hai tuyến chính. Một tuyến qua Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đại lộ Thăng Long, kết thúc tại Trường đua F1. Tuyến còn lại đi theo Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Trường đua F1.

Cả nước xuyên đêm chờ xem Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80

Dù buổi tổng duyệt chỉ diễn ra sau khoảng 12 tiếng, từ rất sớm, người dân Hà Nội đã tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm để tìm chỗ đẹp theo dõi. Không khí phấn khởi lan tỏa khi từng nhóm gia đình, bạn bè kiên nhẫn chờ đợi bất chấp thời tiết mưa nắng.

Nguồn: Vnexpre
Nguồn: Vnexpress

Trời đang mưa to, hàng vạn người dân vẫn chờ đợi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Lúc 0h, tại nút giao Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tuy vậy, nhiều người vẫn khoác áo mưa, che ô để giữ chỗ. Không khí náo nhiệt và sự háo hức khiến những cơn mưa trở nên nhẹ nhàng hơn với những người chờ đợi.

Người dân nô nức đổ về trung tâm Thủ đô

Nhiều người từ các tỉnh thành khác cũng đổ về Thủ đô với niềm tự hào và háo hức, góp phần tạo nên sắc màu rộn ràng cho ngày hội lớn của cả dân tộc.

Nguồn: Thông tin Chính phủ
Nguồn: Thông tin Chính phủ

Trên nhiều tuyến đường, lực lượng địa phương dựng nhà bạt dã chiến, bố trí tình nguyện viên hỗ trợ phát nước, đồ ăn nhẹ và ghế ngồi cho bà con.

Song song, nhiều hộ dân và cửa hàng đã tự nguyện mở cửa, sắp xếp bàn ghế ngoài hiên để cùng nhau theo dõi đoàn diễu binh. Những hành động giản dị ấy biến vỉa hè thành “khán đài cộng đồng”, nơi người quen và cả những người chưa từng gặp cũng có thể ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện và chờ đợi trong không khí đoàn kết, ấm áp.

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

cloudcdnvod.tek4tv.vn-2025-8-29-16-_616541964_tuyen-duong-cam.webp

Bài liên quan

Đọc tiếp

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Quân nhân Nga, Lào, Campuchia luyện tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Quân nhân Nga, Lào, Campuchia luyện tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Mãn nhãn đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

Mãn nhãn đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

Đọc tiếp

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Quân nhân Nga, Lào, Campuchia luyện tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Quân nhân Nga, Lào, Campuchia luyện tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Mãn nhãn đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

Mãn nhãn đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Các lực lượng đã vào vị trí tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO