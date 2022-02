Các nghị sỹ Mỹ soạn thảo Nghị quyết đề xuất loại Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an LHQ

Theo văn bản này, các nghị sĩ kêu gọi Liên hợp quốc "ngay lập tức có những hành động cần thiết để sửa đổi Điều 23 Hiến chương LHQ (về thành phần của Hội đồng Bảo an) và loại Liên bang Nga khỏi tư cách Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc". Nghị quyết nêu rõ "cuộc xâm lược" của Nga đối với Ukraine và việc công nhận các nước cộng hòa Donbass "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế" và "đi ngược lại bổn phận và nghĩa vụ của nước này với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ".

Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: AFP Theo cổng thông tin, sáng kiến soạn thảo nghị quyết thuộc về bà Claudia Tenney, người của đảng Cộng hòa, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Quốc hội Mỹ, cũng như một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ. Một số thành viên Quốc hội đã công khai tỏ ý ủng hộ nghị quyết.



Theo Hiến chương Liên hợp quốc, để sửa đổi bổ sung (Hiến chương) cần có chữ ký của tất cả các Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an. Trong đó Liên bang Nga có quyền phủ quyết những đề xuất như vậy.

Trước đó được biết rằng, tại Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã xuất hiện dự thảo quyết định yêu cầu khai trừ Liên bang Nga "ra khỏi thành phần LHQ". Văn bản tài liệu này chưa thấy công bố./.