Các nghiên cứu mới nhất khẳng định sóng 5G an toàn cho sức khỏe con người

(Baonghean.vn) - Theo hai kết quả nghiên cứu được công bố gần đây của các nhà khoa học Úc cho thấy, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy sóng vô tuyến điện sử dụng cho công nghệ 5G gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho sức khỏe con người.

5G được xem là thế hệ di động tiếp theo đang được nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu triển khai thương mại. Công nghệ 5G sẽ cho phép người dùng được trải nghiệm tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn và độ trễ thấp hơn so với các mạng 4G-LTE. Các kết quả kiểm nghiệm trên thực tế cũng đã khẳng định tính ưu việt vượt trội của công nghệ 5G so với các thế hệ di động trước đó. Công nghệ di động mới 5G sẽ là mảnh đất màu mỡ cho thực tế ảo, các ứng dụng theo thời gian thực, xe tự lái, máy bay không người lái, kết nối Internet vạn vật (IoT)...

Mạng 5G được dự báo sẽ bùng nổ trong thời gian tới và sẽ tạo ra cuộc cách mạng về tốc độ, sự ổn định cho thiết bị di động, xóa bỏ khoảng cách giữa tốc độ băng thông di động và cố định cũng như kích hoạt làn sóng công nghệ, ứng dụng mới chưa từng có, giải quyết các thách thức kết nối mọi lúc, mọi nơi.

Tuy nhiên, những tính năng ưu việt của công nghệ 5G cũng không thể ngăn cản việc xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng 5G sẽ chỉ làm gia tăng mức độ nguy hại của những công nghệ di động mà con người đang sử dụng. Thực tế cho thấy, không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để khẳng định rằng điện thoại di động của chúng ta ngày nay đang gây hại cho sức khỏe. Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Cụ thể, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật để xác định mức năng lượng tần số vô tuyến nào sẽ có thể gây tác động đến cơ thể, trong đó bao gồm cả tần số được sử dụng trong mạng 5G.

Hai bài báo mới được công bố là công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân Úc (ARPANSA: The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency) và Đại học Công nghệ Swinburne (Úc). Cả hai bài báo đều đã được xuất bản vào giữa tháng 3 năm 2021 trên Tạp chí Khoa học Phơi nhiễm và Dịch tễ học môi trường (Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology) và đây được coi là hai công trình đầu tiên tập trung nghiên cứu về tác động của công nghệ 5G.

Bên cạnh các thí nghiệm trên động vật và trong phòng thí nghiệm, báo cáo của ARPANSA còn phân tích các nghiên cứu dịch tễ học của sóng radar, sử dụng cùng băng tần mà công nghệ 5G đang sử dụng (băng tần từ 6 GHz đến 300 GHz). Dựa trên dữ liệu từ hơn 100 nghiên cứu khác nhau, nhóm nghiên cứu kết luận chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về 5G.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sỹ Ken Karipidis - Phó Giám đốc của ARPANSA cho biết, trong một tuyên bố do cơ quan này ban hành rằng: “Tóm lại, việc phân tích tất cả các công trình nghiên cứu không tìm ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy sóng vô tuyến tần số thấp, tương tự sóng vô tuyến được sử dụng trong các mạng di động 5G, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người”.

“Chúng tôi khuyến nghị thiết kế thử nghiệm trong các nghiên cứu trong tương lai nên được cải thiện, đặc biệt, các nhà khoa học có ý định chỉ ra sự nguy hiểm của mạng 5G nên chú ý đến việc đo liều lượng và kiểm soát nhiệt độ mà sóng điện thoại gây ra cho tế bào sinh học”, ông Ken Karipidis cho biết thêm.

Báo cáo thứ hai do Đại học Công nghệ Swinburne đưa ra cũng tập trung nghiên cứu về năng lượng tần số vô tuyến trên băng tần sóng milimet (mmWave), đây cũng là băng tần được sử dụng cho 5G. Nghiên cứu này cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc phơi nhiễm do sóng mmWave năng lượng thấp gây ra với các vấn đề sức khỏe con người. Theo các nhà nghiên cứu thì cả hai nghiên cứu trên đều đưa ra những bằng chứng cho thấy điện thoại di động ngày nay và trong tương lai gần sẽ phát ra mức năng lượng vô tuyến thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn được chấp thuận trên toàn thế giới do Ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa (ICNIRP: The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) quy định.

Tuy vậy, hai nghiên cứu trên không phải là nghiên cứu cuối cùng về tính an toàn của 5G nói riêng và bức xạ từ điện thoại di động nói chung. Các nhà nghiên cứu hy vọng công trình của họ sẽ giúp củng cố thêm cho những nghiên cứu đang được triển khai về vấn đề này.

Cũng liên quan đến vấn đề tác động của các trạm thu phát sóng điện thoại di động đến sức khỏe con người, Cục Quản lý Bức xạ và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cũng đã tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát tại Thủ đô Bangkok, 5 tỉnh xung quanh thủ đô và 16 tỉnh khác thuộc khu vực đồng bằng miền Trung của Thái Lan trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, mức độ phơi nhiễm trường điện từ tần số vô tuyến (RF) phát ra từ các trạm thu phát sóng điện thoại di động ở các địa điểm thực hiện khảo sát thấp hơn mức có hại từ 500 đến 1.000 lần.

Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy mức năng lượng trường điện từ ở tần số từ 950 MHz đến 2100 MHz dao động từ 0,000255 - 0,01776 W/m2, thấp hơn từ 500 đến 1.000 lần so với mức tối đa được coi là an toàn theo tiêu chuẩn mà ICNIRP đưa ra.

Theo tiêu chuẩn do ICNIRP đưa ra, mức năng lượng trường điện từ phát ra từ các trạm gốc di động sử dụng tần số 950 MHz không được vượt quá 4,5 W/m2; mức độ trường điện từ phát ra từ các trạm gốc di động sử dụng tần số 1800 MHz và 2100 MHz tương ứng không được vượt quá 9 W/m2 và 10 W/m2.

Từ kết quả đo kiểm đó, Tiến sĩ Supakit Sirilak - Cục trưởng Cục Quản lý Bức xạ và Thiết bị Y tế Thái Lan khẳng định, những người sống gần các trạm thu phát sóng điện thoại di động được đảm bảo an toàn trước bất kỳ rủi ro sức khỏe nào có thể xảy ra khi tiếp xúc với sóng điện từ.

Trong khi đó, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC: International Agency for Research on Cancer), cơ quan xem xét các bằng chứng về nguy cơ ung thư, đã phân loại tín hiệu tần số vô tuyến nằm trong nhóm 2B, xếp cùng nhóm với việc ăn dưa muối, tiếp xúc với hơi xăng, dầu (tức là có ít bằng chứng cho thấy chúng có thể gây ung thư ở người).

Năm 2018, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã xác nhận rằng, việc tiếp xúc với trường điện từ sóng vô tuyến điện phát ra từ các trạm gốc của các hệ thống thông tin tin di động không gây hại cho con người.

Theo Tiến sĩ Supakit Sirilak thì mặc dù các kết quả khảo sát mức độ trường điện từ phát ra từ các trạm gốc di động vừa qua cho kết quả an toàn, nhưng cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá các nguy cơ mà chúng có thể tác động đến sức khỏe của người dân.

Tài liệu tham khảo

https://gizmodo.com/no-good-evidence-that-5g-harms-humans-new-studies-find-1846513518

https://www.bangkokpost.com/tech/2093435/mobile-waves-pose-no-risk