Các nước ASEAN lo ngại gia tăng căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

"Chúng tôi bày tỏ mối lo ngại trong tương quan gia tăng căng thẳng địa chính trị trong khu vực và một lần nữa nhấn mạnh giá trị cũng như ý nghĩa quan trọng sự phát triển tiềm năng của ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của Hiệp hội", văn kiện viết.

"Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy hơn nữa tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác, đồng thời cập nhật và thúc đẩy hiện thực hóa quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua những dự án và hoạt động cụ thể, qua đó xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và lợi ích lẫn nhau dưới sự dẫn dắt của ASEAN", tuyên bố nêu rõ.

Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AIPF).

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông cũng như các chuyến bay của hàng không trên vùng biển này", văn kiện viết.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh sự cần thiết thi hành các biện pháp về củng cố lòng tin giữa các bên ở Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tuyên bố chung kêu gọi thực hiện có trách nhiệm tất cả các điều khoản trong Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002 về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (DOC), cũng như sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất (COC) dành cho các bên.

"Chúng tôi khẳng định rằng việc tiếp cận không gian vũ trụ là quyền bất khả xâm phạm của tất cả các quốc gia và việc sử dụng không gian vũ trụ cần được thực hiện thuần tuý cho mục đích hòa bình và phục vụ lợi ích tập thể của nhân loại", lãnh đạo các nước Đông Nam Á nhấn mạnh.

"Chúng tôi kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hãy thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình… và thừa nhận sự cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, đó là phương thức duy nhất để đảm bảo rằng vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ được sử dụng dưới bất kỳ hình thức và hoàn cảnh nào", các nhà lãnh đạo ASEAN giải thích./.