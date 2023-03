Các quán karaoke ở Nghệ An tìm phương án hoạt động trở lại

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động để thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Các chủ kinh doanh karaoke đang tìm cách thích ứng để có thể hoạt động ổn định lâu dài.

Khó khăn do kinh doanh gián đoạn

Trong những năm qua, karaoke là một trong những dịch vụ gặp nhiều biến động nhất trong tất cả các ngành nghề. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hơn 2 năm chống dịch Covid – 19, hàng trăm cơ sở karaoke chấp nhận đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho cộng đồng.

Đến đầu tháng 4/2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, dịch vụ karaoke được UBND tỉnh cho phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ này chưa đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, buộc phải đình chỉ hoạt động hoặc tự giác ngừng hoạt động để hoàn thiện, đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Ông Nguyễn Đình Tài, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke tại TP.Vinh cho biết: Trong những năm qua, kinh doanh dịch vụ karaoke gặp nhiều khó khăn. 2 năm dịch Covid-19 khiến toàn bộ hoạt động bị đóng băng, gia đình tôi không có thu nhập. Sau khi được mở cửa trở lại không lâu thì lại xảy ra nhiều vụ cháy karaoke trên cả nước; vì sự an toàn của gia đình cũng như cộng đồng, tôi đã làm đơn xin tạm dừng hoạt động để sửa chữa, cải tạo lại quán. Từ đó đến nay, việc kinh doanh vẫn chưa thể ổn định trở lại.

Do việc hoạt động liên tục bị ngắt quãng, không có nguồn thu, nên đã có những cơ sở karaoke phải đóng cửa, chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác. Quán karaoke Khánh Nhi trên địa bàn phường Trường Thi, TP.Vinh hiện đã thanh lý toàn bộ các thiết bị, loa đài, bàn ghế… để dừng hẳn việc kinh doanh dịch vụ này sau 11 năm hoạt động.

Đại diện cơ sở này cho biết: “Việc kinh doanh karaoke những năm qua đã “chạm đáy”, dịch bệnh khiến gia đình thất thu trong thời gian dài. Bây giờ hoạt động cũng phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ hơn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy, phải đầu tư thêm nhiều hạng mục, trong khi lượng khách ngày càng sụt giảm nên chúng tôi dừng hẳn kinh doanh dịch vụ này, chuyển hướng sang ngành nghề khác...”.

Thực tế cho thấy, karaoke là một trong những dịch vụ đặc thù, để xây dựng được một phòng karaoke, bar, doanh nghiệp phải đầu tư hàng tỷ đồng. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã vay ngân hàng số tiền rất lớn để đầu tư về trang thiết bị, nâng cấp phòng ốc. Đặc điểm của kinh doanh karaoke, bar là đầu tư cao cho máy móc, thiết bị. Nếu lâu không sử dụng thiết bị sẽ hư hỏng, phòng ốc ẩm mốc; Chí phí để bảo dưỡng, bảo trì máy móc khi không hoạt động cũng rất lớn. Do đó, đây được xem là một trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch vụ này.

Cải tạo để nối lại hoạt động

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Đó là tình trạng không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy; cửa, cầu thang thoát nạn không đủ kích thước, số lượng; trang bị phương tiện PCCC không đủ hoặc không đồng bộ; không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; bố trí sắp xếp vật tư, vật dụng cản trở công tác cứu nạn, chèn, chặn cửa thoát nạn… Trong khi đó, khách hàng sử dụng bật lửa thắp nến tổ chức sinh nhật, hút thuốc lá diễn ra phổ biến nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao…

Do đó, để có thể ổn định kinh doanh, việc cải tạo, nâng cấp đảm bảo an toàn công tác PCCC là điều bắt buộc. Hiện các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều nhận thức được vấn đề này và đang tiến hành cải tạo cơ sở vật chất theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ một quán karaoke trên địa bàn phường Hưng Bình, TP.Vinh cho biết: Từ thông tin các vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke xảy ra, chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC. Thời gian qua, cơ sở của tôi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như lắp đặt hệ thống cửa thoát hiểm; cải tạo hệ thống báo cháy, trang bị các thiết bị chữa cháy tại tất cả các phòng, hệ thống camera được phủ kín các phòng, lối đi để có thể theo dõi những bất thường trong quá trình hoạt động…

“Trong chiều 13/3, các chủ cơ sở kinh doanh karaoke đã họp lại để bàn phương án thích ứng trong giai đoạn khó khăn này. Tất cả các cơ sở đều nhất trí quan điểm cải tạo, nâng cấp theo quy định để có thể hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất”, chị Hà nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Văn Kha – Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.Vinh cho biết: Điều kiện tiên quyết để các quán karaoke có thể hoạt động trở lại là phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC như mở các lối thoát hiểm, hệ thống đường điện đảm bảo, các phương tiện chữa cháy được trang bị đầy đủ, sử dụng các vật liệu không cháy, khó cháy… Khi cơ sở đã thực hiện đầy đủ các quy định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định. Nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ thì sẽ được hoạt động trở lại.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và kế hoạch của Bộ Công an, ngày 12/10/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch này, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Đặc biệt, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy, nổ cao. Kiên quyết xử lý triệt để các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, hoặc đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vẫn hoạt động trái phép, gây mất an toàn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 386 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, pub. Đến ngày 13/3, toàn bộ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động. Chỉ còn 2 quán pub hoạt động, đây đều là những quán quy mô rất nhỏ và đảm bảo các tiêu chí an toàn PCCC.