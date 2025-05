Pháp luật Các quy định người đi bộ phải tuân thủ Chị Nguyễn Liên Hoa trú tại thành phố Vinh hỏi: Người đi bộ phải tuân thủ các quy định nào? nếu người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

-Khoản 1 Điều 30 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình;

b) Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay;

c) Không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển; khi mang, vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Người đi bộ sẽ bị xử phạt khi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Ảnh tư liệu minh họa: Đ.C