Kinh tế Các tiệm vàng ở Nghệ An tạm ngừng giao dịch vàng miếng SJC? Giá vàng nhẫn liên tục tăng, thị trường vàng nhẫn khá sôi động. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An tạm ngừng giao dịch vàng miếng nhiều tuần nay…

Giá vàng nhẫn hiện đã vượt giá vàng miếng SJC. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 15/7, giá vàng nhẫn trong nước tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng. Theo đó, Công ty SJC mua vào 75,15 triệu đồng, bán ra 76,75 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 75,15 triệu đồng, bán ra 76,6 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các công ty kinh doanh vàng đã có động thái mới, tăng giá mua vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng sau 5 tuần bất động, lên 75,48 triệu đồng, trong khi giá bán ra đứng yên ở mức 76,98 triệu đồng. Tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 2,6 triệu đồng/lượng.

Tại các tiệm vàng, người dân chủ yếu lựa chọn vàng nhẫn 9999. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Nghệ An, theo khảo sát tại một số doanh nghiệp vàng bạc, vàng nhẫn hiện đang được mua vào với mức giá 74,00-76,20 triệu đồng/lượng và bán ra với mức giá 76,65- 77,45 triệu đồng/lượng. Mức chênh giữa các doanh nghiệp vàng bạc khá cao, lên đến gần 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn tăng cao, có khi vượt giá vàng miếng, do đó, thị trường vàng nhẫn tại Nghệ An khá sôi động. Anh Nguyễn Duy Tuấn P., đang mua vàng tại một tiệm vàng ở đường Cao Thắng cho biết: “Giá vàng nhẫn sát với giá vàng thế giới hơn, tăng giảm đều theo nhịp giá vàng thế giới, do đó, tôi lựa chọn đầu tư vàng nhẫn. Tôi đầu tư vàng khi có tiền nhàn rỗi và mang tính dài hạn nên theo quan điểm của tôi thì vàng nhẫn có tính ổn định, an toàn hơn”.

Các tiệm vàng tại Nghệ An tạm ngưng giao dịch vàng miếng từ nhiều tuần nay, ở cả chiều mua vàng lẫn bán ra. Ảnh: Thanh Phúc

Theo các chủ tiệm vàng thì hơn 1 tháng nay, lượng vàng nhẫn bán ra cao gấp 2-3 lần so với trước. Từ mua vàng cưới, vàng tặng hay tích trữ, đầu tư thì người dân đều chọn vàng nhẫn để mua. Riêng mấy ngày nay, khi giá vàng nhẫn tiếp tục tăng cao, vượt giá vàng miếng thì ở chiều mua vào ở các tiệm vàng, người dân cũng chủ yếu bán vàng miếng.

Chị Trần Ánh Thư, nhân viên một tiệm vàng lớn ở đường Cao Thắng cho biết: “Giá vàng nhẫn neo cao, sát với giá vàng thế giới, ít biến động trái chiều nên người mua đầu tư lựa chọn và khi giá vàng nhẫn tăng cao, nhiều người cũng tranh thủ bán chốt lời”.

Giá vàng miếng hiện đang được các ngân hàng và công ty SJC niêm yết 75,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,98 triệu đồng (bán ra). Ảnh: Thanh Phúc

Ở chiều ngược lại, trong gần 5 tuần qua, giá vàng miếng SJC đứng bất động. Bắt đầu từ ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn giá thông qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và Công ty SJC. Sau đó, giá vàng miếng SJC giảm 3 triệu đồng/lượng từ mức 79,98 triệu đồng/lượng xuống 76,98 triệu đồng/lượng vào ngày 6/6 và được duy trì cho đến nay. Các đơn vị kinh doanh vàng trên thị trường giữ giá mua vào ở mức 74,98 triệu đồng/lượng, bán ra 76,98 triệu đồng/lượng.

Nếu so với lúc đỉnh cao, giá vàng miếng chênh cao so với giá vàng nhẫn lên đến 17-18 triệu đồng/lượng. Còn nay, giá vàng nhẫn đã vượt giá vàng miếng, giá vàng nhẫn lần đầu tiên chính thức cao hơn so với vàng miếng SJC từ 150.000 - 400.000 đồng/lượng.

Ở Nghệ An, thị trường vàng vẫn sôi động ở mặt hàng vàng nhẫn. Ảnh: Thanh Phúc

Do đó, người dân khá e dè trong lựa chọn vàng miếng. Và đã hơn 1 tháng nay, việc giao dịch vàng miếng ở Nghệ An đang tạm ngưng. Sáng 15/7, trực tiếp đến hỏi ở các tiệm vàng lớn ở đường Cao Thắng, Trần Phú, Lê Lợi thì được biết, từ nhiều ngày nay, doanh nghiệp không mua vào – bán ra vàng miếng và trên bảng niêm yết giá, ô vàng miếng để trống.

Tại nhiều tiệm vàng ở các huyện như Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, TX Thái Hoà, nhân viên các tiệm vàng cũng đều thông báo là tạm ngừng giao dịch trong nhiều ngày nay. Khi hỏi lý do vì sao không giao dịch thì nhân viên trả lời rằng “Anh/chị trực tiếp hỏi chủ tiệm”.

“Từ khi vàng miếng được chuyển sang 4 ngân hàng lớn bán thì các tiệm vàng ở thành phố Vinh không bán ra cũng như mua vào vàng miếng nữa. Thỉnh thoảng tôi ghé qua những cửa hàng vàng lớn xem có khách đến bán vàng miếng không, rồi mua lại", chị Nguyễn Thị M.H cho biết.

Thời điểm này, người dân rất khó để mua - bán vàng miếng. Ảnh: Thanh Phúc