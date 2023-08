Các tiết mục đặc sắc tại đêm giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An

Tối 12/8, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh) đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Tại chương trình, nhạc trưởng Chang Huyn Yong cùng các nhạc công đến từ Viện biểu diễn Nghệ thuật Châu Á, thành phố Gwangju đã biểu diễn hòa tấu một số tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nền âm nhạc phương Tây như: “I could have danced all night” (giai điệu bài hát nằm trong vở nhạc kịch nổi tiếng "My Fair Lady" ra mắt khán giả năm 1956); "Disney film Favorites" (kết hợp những giai điệu quen thuộc từ một số tác phẩm hoạt hình và điện ảnh kinh điển của Disney).

Nhạc trưởng Chang Huyn Yong cùng các nhạc công đến từ Viện biểu diễn Nghệ thuật Châu Á, thành phố Gwangju trình diễn các tác phẩm hòa tấu đặc sắc. Ảnh: Đình Tuyên

“Pirates of the Caribbean” (bản nhạc phim "Cướp biển vùng Caribbean"). Clip: Đình Tuyên

Bên cạnh đó còn có các tác phẩm: “Pirates of the Caribbean” (bản nhạc phim "Cướp biển vùng Caribbean"); “Alte Kameraden swing” (bài hát được sáng tác vào khoảng năm 1889 bởi một nhạc sĩ quân đội người Đức Carl Teike); “Sing, sing, sing” (ca khúc với giai điệu tiêu biểu cho dòng nhạc swing jazz, được sáng tác năm 1936 bởi nghệ sĩ kèn trumpet người Mỹ Louis Prima).

Các nghệ sĩ kèn Ô-boa của dàn nhạc Viện Biểu diễn nghệ thuật Châu Á. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài ra, các nghệ sĩ đến từ Viện Biểu diễn nghệ thuật Châu Á cũng kết hợp cùng các nghệ sĩ từ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An trình diễn các bản nhạc: "Arirang Fantasy" (được sáng tác vào năm 1970 bởi nhạc sĩ Choi Sung Hwan, lấy cảm hứng từ Arirang - bài hát dân ca tiêu biểu nhất cho lịch sử, văn hóa và tâm hồn người Hàn Quốc); “Ánh sáng, dòng nước và khúc hát Arirang” (tác phẩm dựa trên âm hưởng, giai điệu của Ariang hòa quyện cùng "Bèo dạt mây trôi" - bài dân ca đặc sắc của Việt Nam); “Butter” (bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc BTS từng gây sốt trên toàn thế giới).

Chương trình còn có sự góp mặt của một số nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Clip: Đình Tuyên

Tại chương trình, xen giữa các tiết mục biểu diễn nghệ thuật là những màn giao lưu của các nghệ sĩ với khán giả thành phố Vinh.

Đông đảo người dân thành phố Vinh theo dõi chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác, ngoại giao văn hóa giữa thành phố Gwangju và tỉnh Nghệ An, mang ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần kết nối văn hóa, nghệ thuật giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nói riêng và 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.