Thời sự Các tổ chức tôn giáo chúc mừng tỉnh Nghệ An sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 Chiều 15/10, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công, đoàn công tác của Giáo phận Vinh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đến chúc mừng tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh làm trưởng đoàn. Đoàn công tác Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh do Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn.

Tiếp các đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh và Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Các tổ chức tôn giáo chúc mừng tỉnh Nghệ An sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Bày tỏ vui mừng với sự quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh kỳ vọng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Nghệ An sẽ đạt được mục tiêu trên.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng gửi lời chúc sức khỏe, trí lực, tâm huyết đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao quý là xây dựng và đưa tỉnh Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân toàn tỉnh.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đưa Nghệ An tiếp tục phát triển.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, trong những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh luôn đồng hành cùng tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện; đồng thời, sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các tăng ni, phật tử chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An và đời sống tinh thần, đạo đức của Nhân dân.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ xúc động được đón đoàn đại biểu của 2 tôn giáo đến chúc mừng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của 2 tôn giáo; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, kề vai sát cánh của các tôn giáo trên địa bàn đã đồng hành với tỉnh trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết dân tộc, góp phần giúp tỉnh thực hiện được mục tiêu phát triển.

Nhấn mạnh trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã được đón nhận sự quan tâm đặc biệt của 2 tôn giáo, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025 có sự đóng góp rất tích cực của 2 tôn giáo: Công giáo và Phật giáo.

Đoàn công tác Giáo phận Vinh tặng lẵng hoa chức mừng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các tôn giáo đã thực hiện đúng tinh thần, phương châm: "Sống phúc âm trong lòng dân tộc", "Sống tốt đời, đẹp đạo", "Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt", "Hộ quốc an dân", "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Cùng đó, các tôn giáo đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, với sự đóng góp trong thời gian qua gần 11 tỷ đồng. Từ đó, giúp nhiều người dân chịu ảnh hưởng, tác động của thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Các tôn giáo đã có nhiều hoạt động tôn giáo gắn với các hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân.

Đoàn công tác Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin những nội dung, kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, trong các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới về lĩnh vực văn hóa, tỉnh sẽ thực hiện đúng và hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tôn giáo; phát triển kinh tế, hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân ở những địa bàn có đạo.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mục tiêu phát triển nhiệm kỳ mới của tỉnh đặt ra rất cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP trên 12%, GRDP bình quân đầu người từ 165-190 triệu đồng/người, thu ngân sách tăng bình quân 12%...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ xúc động được đón đoàn đại biểu của 2 tôn giáo đến chúc mừng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của 2 tôn giáo. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp thì mong muốn tiếp tục được đón nhận sự đồng hành của 2 tôn giáo: Công giáo và Phật giáo.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục kiên định, nhất quán thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về tôn giáo và tín ngưỡng; tạo mọi điều kiện thuận lợi và giải quyết các nhu cầu chính đáng của 2 tôn giáo để hoạt động của 2 tôn giáo trên địa bàn đạt mục tiêu đề ra.