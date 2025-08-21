Giáo dục

Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới

Ngày 25/8, học sinh Nghệ An sẽ chính thức tựu trường, bước vào năm học mới. Chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, các nhà trường cũng đã hoàn thiện mọi công tác sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.