Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới

Giáo dụcCác trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mớiMỹ Hà - Tiến Hùng • 21/08/2025 14:19Ngày 25/8, học sinh Nghệ An sẽ chính thức tựu trường, bước vào năm học mới. Chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, các nhà trường cũng đã hoàn thiện mọi công tác sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.Ngày hôm qua, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Phương A (phường Quỳnh Mai) đã đến trường để sắp xếp lại trường lớp, chuẩn bị các điều kiện để đón hơn 1.300 học sinh trở lại trường. Đây là một trong những trường tiểu học có quy mô học sinh lớn nhất của phường Quỳnh Mai. Ảnh: Mỹ HàCùng tham gia với các thầy cô giáo, có nhiều phụ huynh đang có con học tại trường. Không khí chuẩn bị cho ngày tựu trường được triển khai khẩn trương. Ảnh: Tiến HùngDù số lượng học sinh đông với 37 lớp nhưng những năm qua, Trường Tiểu học Quỳnh Phương A được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hiện, trường là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Ảnh: Mỹ HàNhà trường có Thư viện thân thiện do Quỹ Zhi Shan tài trợ với mục tiêu đưa sách đến với học sinh khó khăn. Ngoài sách truyện, sách tham khảo, đầu năm học mới, nhà trường cũng đã chuẩn bị sách giáo khoa cũ để hỗ trợ cho những học sinh nghèo chưa có sách học. Ảnh: Tiến HùngTheo thầy giáo Hồ Đức Vinh (áo trắng) - Hiệu trưởng nhà trường: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của trường đã cơ bản hoàn thành. Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là trường đang thiếu giáo viên vì chỉ mới có 36 giáo viên văn hóa/37 lớp. Thầy Vinh cho biết: Chúng tôi đã có kế hoạch để hợp đồng 5 giáo viên, đảm bảo đủ dạy học 2 buổi/ngày. Vì thế, trường mong Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn về hỗ trợ chi phí hợp đồng giáo viên đứng lớp cũng như trả thừa giờ cho giáo viên. Ảnh: Mỹ HàHơn 30 năm làm giáo viên, trong đó có hơn 20 năm đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 1, nhưng cô giáo Thái Thị Dương Liễu - Trường Tiểu học Diễn Thành vẫn háo hức mỗi lần bước vào năm học mới. Cô chia sẻ: Dù phải đầu tuần sau chúng tôi mới gặp được học trò nhưng sau khi được phân lớp, chúng tôi đã kết nối với phụ huynh, thành lập nhóm Zalo để triển khai nhiệm vụ của trường, của lớp. Tôi cảm thấy rất vui bởi năm nay ngày tựu trường diễn ra trong không khí đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh của đất nước...Ảnh: Tiến HùngĐón học sinh đến trường, Trường Tiểu học Diễn Thành đã hoàn thành công tác dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị sách giáo khoa, đồng phục cho học sinh đầu cấp. Ảnh: Mỹ HàTrường Tiểu học Diễn Thành có hơn 1.500 học sinh. Dù số lượng lớp đông, trường vẫn còn thiếu giáo viên nhưng nhà trường vẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, hơn 80% học sinh của trường đã tình nguyện đăng ký theo học các môn tăng cường như Tiếng Anh, Stem...Từ giữa hè, trường đã triển khai các nội dung để thực hiện đấu thầu công khai, lựa chọn trung tâm đảm bảo các điều kiện để liên kết dạy học. Ảnh: Tiến HùngTrước ngày tựu trường, công chức phòng Văn hóa - xã hội của xã Diễn Châu đã đến trường để kiểm tra công tác chuẩn bị và động viên các thầy, cô giáo. Thầy Cao Xuân Hùng (áo trắng) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Thành cho biết: Dù còn thiếu giáo viên nhưng chúng tôi đã động viên các giáo viên cố gắng, chia sẻ với nhà trường và ngành giáo dục để đảm bảo quyền lợi cho học trò. Ảnh: Mỹ HàĐể đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác sửa chữa cơ sở vật chất cũng đang được Trường mầm non Diễn Thành khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Mỹ HàNhững tiết mục văn nghệ đang được cô trò Trường mầm non Diễn Thành tập luyện để chào đón năm học mới. Theo cô giáo Trương Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường, dù trên địa bàn xã Diễn Châu có khá nhiều trường tư thục nhưng phụ huynh trên địa bàn vẫn tin tưởng, gửi gắm con em cho nhà trường, tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt trên 90%. Đây sẽ là động lực để tập thể nhà trường cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học. Ảnh: Tiến Hùng