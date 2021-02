Các trường ở Nghệ An sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ngày Mùng 6 Tết

Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành về kế hoạch đi học trở lại của học sinh Nghệ An sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu. Theo đó, do hiện nay, dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn cơ bản được khống chế, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra một trường hợp nào dương tính với Covid – 19 nên việc đi học của học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường trước khi học sinh trở lại trường nhà trường phải vệ sinh sân trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ không gian thoáng mát và khử trùng.

Học sinh Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (thành phố Vinh) rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phải giao cho từng giáo viên chủ nhiệm nắm rõ từng học sinh. Nếu học sinh nào có bố mẹ trở về từ vùng dịch và có nguy cơ nhiễm bệnh phải cho các cháu nghỉ học và nhà trường có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng thêm.

Trong quá trình tổ chức dạy học, hạn chế các hoạt động tập trung đông người và khuyến cáo học sinh đến trường phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tập thể.

Do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên các nhà trường cũng thường xuyên chuẩn bị nước khử khuẩn, trang bị đủ vòi nước và nhắc nhở học sinh rửa tay thường xuyên.

Theo đó, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, học sinh Nghệ An được nghỉ Tết 9 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 8/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành sẽ nghỉ 7 ngày liên tục, từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng.