Các tuyến đường TP Vinh nhộn nhịp trong ngày 6/9 sau điều chỉnh giãn cách

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, người dân khi đi mua hàng thiết yếu cơ bản chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch như duy trì khoảng cách, đeo khẩu trang, giữ trật tự. Ảnh: Quang An

Khi đến cửa hàng, siêu thị, người dân phải xuất trình thẻ mua hàng hợp lệ và sẽ được nhân viên cửa hàng ghi lại thông tin để có thể liên lạc nếu có sự cố. Ảnh: Quang An

Được biết, trong đêm 5/9 và sáng 6/9, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã điều động cán bộ làm việc liên tục để kịp thời in thẻ mua hàng, đóng dấu cho người dân. Như tại phường Trường Thi, đến sáng 6/9 đã cơ bản in và đóng dấu thẻ mua hàng cho khoảng 5.000 hộ dân trên địa bàn. Thẻ sau đó được chuyển về các khối, tổ dân cư để phát cho người dân. Ảnh: Quang An